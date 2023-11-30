我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

停車場遭搶 華女病床籲目擊者發聲

洛杉磯訊
受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）
受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）

加州一名華裔女子11月26日（周日）在洛杉磯工業市（Industry City）好市多（Costco）停車場遭搶劫後，28日在病床上首次對外聲明，「我希望有目擊者」；並呼籲警方加快緝捕嫌犯，防止更多人受害。

據洛杉磯縣警局表示，事發當時，37歲的女受害者正與朋友將採購的物品裝入汽車後備箱內，突然一輛SUV急速駛來，車內嫌犯試圖搶奪她的錢包。在抵抗過程中，她遭到暴力攻擊並被拖行至漢諾威路（Hanover Road），造成嚴重傷害，導致女子臉部骨折、擦傷和頭皮撕裂。她隨後被緊急送往波莫那谷醫院（Pomona Valley Hospital），經診斷頭部受重創但無生命危險。

受害者的朋友唐納德·沃德（Donald Ward）在這段困難時期一直在幫助她，包括取消她被盜的信用卡並安排拖走她的汽車。他一直與LASD保持聯繫，了解有關此案的任何最新進展。

當地居民也對這起暴力搶劫感到憂慮。警方雖未公布監控錄像，但正在追查兩名駕駛深色日系汽車-英菲尼迪（Infiniti） QX60型號休旅車的嫌犯，並懷疑他們可能與其他犯罪活動有關。警方則呼籲任何了解案情的人致電洛縣工業市分局，626-330-3322提供線索。

洛杉磯 工業市 加州

上一則

遭設「掉錢」局 河濱女車上2萬被搶

下一則

谷歌帶錯路 車隊受困沙漠深陷泥沼

延伸閱讀

洛杉磯縣嚴管槍枝 韓珍妮推多項新規

洛杉磯縣嚴管槍枝 韓珍妮推多項新規
南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者
女遊民闖洛杉磯民宅 槍殺33歲男主人

女遊民闖洛杉磯民宅 槍殺33歲男主人
華美博物館 促進了解在美華人史

華美博物館 促進了解在美華人史
年過40才學 油畫藝術家王強 入選洛杉磯專題展區

年過40才學 油畫藝術家王強 入選洛杉磯專題展區
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元