停車場遭搶 華女病床籲目擊者發聲

受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）

南加州 一名華裔女子11月26日（周日）在洛杉磯 縣工業市 （Industry City）好市多（Costco）停車場遭搶劫後，28日在病床上首次對外聲明，「我希望有目擊者」；並呼籲警方加快緝捕嫌犯，防止更多人受害。

據洛杉磯縣警局表示，事發當時，37歲的女受害者正與朋友將採購的物品裝入汽車後備箱內，突然一輛SUV急速駛來，車內嫌犯試圖搶奪她的錢包。在抵抗過程中，她遭到暴力攻擊並被拖行至漢諾威路（Hanover Road），造成嚴重傷害，導致女子臉部骨折、擦傷和頭皮撕裂。她隨後被緊急送往波莫那谷醫院（Pomona Valley Hospital），經診斷頭部受重創但無生命危險。

受害者的朋友唐納德·沃德（Donald Ward）在這段困難時期一直在幫助她，包括取消她被盜的信用卡並安排拖走她的汽車。他一直與LASD保持聯繫，了解有關此案的任何最新進展。

當地居民也對這起暴力搶劫感到憂慮。警方雖未公布監控錄像，但正在追查兩名駕駛深色日系汽車-英菲尼迪（Infiniti） QX60型號休旅車的嫌犯，並懷疑他們可能與其他犯罪活動有關。警方則呼籲任何了解案情的人致電洛縣工業市分局，626-330-3322提供線索。