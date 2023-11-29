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亞馬遜生鮮超市滿百減80 華人搶買 也有人說還是不便宜

記者邵敏／洛杉磯報導
劉女士輸入FRESH50折扣碼，價格立減50元。（圖：受訪者提供）
劉女士輸入FRESH50折扣碼，價格立減50元。（圖：受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市（Amazon Fresh）推出黑五打折扣，購物滿100元可減80元，南加不少華人紛紛加入搶購隊伍，稱這是本季最大優惠，就像商家在撒錢；但也有華人稱，羊毛出在羊身上，亞馬遜商品定價高，再打折也不便宜。

據了解這項優惠活動持續到11月30日（周四），折扣僅限網上購物，而且每個帳戶只能享受一單大優惠。顧客購買食品超過100元，結帳時輸入折扣碼FRESH50、freshsave30，價格可立減50元、30元；此外，購買日用品的優惠可疊加使用，滿40元可減10元。

有華人嘗試成功後大呼過癮，「100多元的商品，最後只需支付20多元，這才叫真正的薅羊毛（撿便宜）。」但也有人指出，只能拿到滿百減50的折扣，「相當於商品5折，也算不錯，不能太貪心。」有些人卻表示一無所獲。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民劉女士，24日晚收到朋友短信，稱亞馬遜生鮮超市正在推出大折扣，她開始有些不相信，但在朋友推薦下，打算嘗嘗鮮。劉女士平常喜歡在實體超市購物，不熟悉網購買菜，那晚花了一個多小時，才挑選好100多元的商品。她說，「太費時間，看的我好累。」

最後結帳時，劉女士輸入FRESH50的折扣碼，果然價格立即減少50元，但再次輸入freshsave30的折扣碼，卻顯示無效。劉女士多次嘗試，都只拿到減50元的優惠。多位網友表示，各地區的優惠力度不同，有些人可以同時使用兩個折扣碼，但有些人卻一個都不能用；也有人首單滿100元減50元的用過後，第二單疊加使用freshsave30、20fresh兩個折扣碼，又可以再次享用滿100減50的折扣。

亞馬遜官方網站並沒有對這項活動做出更多解釋。此外，一些網友指出，線上搶購商品非常困難，很多東西很快被搶光，大概是太多人在搶購，當地庫存不足，因此需要一直更換選購的商品，花費很多時間。

劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（圖：受訪者提供）
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（圖：受訪者提供）

亞馬遜 華人 亞凱迪亞

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