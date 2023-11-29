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哈岡社區水管爆 路塌數十戶停水 兩戶撤離

記者楊青／哈仙達岡報導
被大水沖塌的道路。（記者楊青／攝影）
被大水沖塌的道路。（記者楊青／攝影）

哈仙達岡（Hacienda Heights）的Edgeridge社區發生總水管炸裂，連接山上和山谷上下社區的一條主要道路嚴重塌陷，至少兩戶人家緊急撤離，數十戶人家12小時停水。當地華人表示，兩周前已向有關部門報告持續漏水情況，但沒有人管，本來可以避免的事故最終變成大禍。

影音來源：居民提供，後製：洛杉磯採訪中心

至28日下午，數十名工程人員仍在現場善後，包括更換新水管，開鑿新水閘，清理泥石流，事故附近及街區道路依然關閉，塌陷的路區已放上大型水泥擋板，禁止車輛通行。

哈岡Edgeridge和Tamarix路車道拐角處的社區總水管27日下午爆裂，巨大的水柱衝出地面，沿著山坡飛瀉而下，兩路交口處附近路面很快被大水沖塌，兩條車道變成一條，靠近下坡的車道變成了泥石流，留下車道與山區交通安全護欄之間形成巨大的天坑。

由於水勢凶猛，位於水管爆裂處最近的一戶人家以及下游直接被水衝擊的一戶人家緊急撤離。聖蓋博谷水局和洛縣消防局在當晚8時15分左右關閉了總水管。當地居民表示，從水管破裂到關閉總閘，眼看著大水噴湧而出將近四小時。

曾獲2021年華冠獎的華人女企業家謝雨澐（Melody Hornstra）的家正好位於該社區，而且正好就在爆裂的總水管處上方，從她家的後院可以清楚看到被大水沖塌的路面。

「我覺得這一次洛杉磯縣有關部門和聖蓋博谷水局非常不負責任」，謝雨澐表示，至少兩周前她和她的先生以及周圍鄰居，就已經發現附近社區水管漏水。因為她每天都在附近跑步健行。最初就像是哪家的水龍頭沒有關好，但後來發現漏水一天比一天嚴重，更多的水流出來。大家先後多次給聖蓋博谷水局和洛杉磯縣有關部門打電話，要求來人檢查。

有鄰居說，他打電話去聖蓋博谷水局，對方卻說是可能是他家裡水管的問題，回去檢查室內的水管。這位鄰居說，他裡外檢查了根本沒有問題。

謝雨澐說，最後水局終於來了兩個人，簡單檢查後說，可能是誰家的水管破了，不是什麼大問題。她表示，這麼多人打電話，而且是不同的人打電話到水局，他們居然如此草率處理，無論是從態度還是專業都不合格，應該被追究責任。

謝雨澐說，她每天跑步時都在想，會不會那天大水突然沖出來？沒想到27日可怕的一幕真的出現了。她的先生27日下午4點左右駕車經過Edgeridge路回家，半個小時後就發生了水管炸裂，道路坍塌，整條路塌掉一半，「想想真是可怕」。

水管炸裂後兩戶緊急撤離的西裔人家，一戶是離謝家最近的鄰居，另一部則是位於下游山谷另外一戶華人Eva的鄰居。謝家鄰居的游泳池因山體滑坡，一半地基被掏空。

Eva家離謝家垂直距離100尺左右，下洩的大水直接沖到Eva對面的鄰居家，兩位老人被緊急撤離，Eva家則因在山勢的另一邊躲過劫難。不過她表示，另外三戶鄰居一夜沒有合眼。

Eva表示，數周前，她已看到山區漏出的水呈現棕黃色，感覺很不安。這些天目測每秒沖漏掉數噸水。過去兩周，她一直在打電話給聖蓋博谷水局（SG Water Company），最後電話直接找到了水局主管，報告社區越來越嚴重的漏水情況，但水局以各種藉口推脫，情況沒有改善。

Eva表示，27日下午總水管炸裂後，從下游看就像是尼亞加拉瀑布飛瀉而下，直接灌進她的鄰居家後院。

延伸閱讀：

公共水管4年裂2次 住戶憂長期漏水危及地基

從謝雨澐家可以看到被大水沖塌的道路。（記者楊青／攝影）
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聖蓋博 華人 洛杉磯

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