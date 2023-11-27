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年節假期購物先買後付 小心高債務

編譯陳盈霖／綜合報導
愈來愈多美國人在年底節慶時使用先買後付付款計畫。（取材自Fox 11電視台畫面）
愈來愈多美國人在年底節慶時使用先買後付付款計畫。（取材自Fox 11電視台畫面）

美聯社報導，愈來愈多美國人在年節假期使用「先買享受、後付款」，也就是分期付款計畫，這對零售商來說是好兆頭，但信貸專家提醒消費者可能因此「背負過多債務」。

短期貸款通常有著對消費者有好的利率，允許購物者結帳時選擇分期付款。數據顯示，年輕消費者和難以得到信貸的消費者最長使用這種方式。紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）表示，若使用得當，分期付款可提高金融包容性，但一些分析師指出，該計畫會讓借款變得過於容易，消費者恐背負過多債務。

調查機構Adobe Analytics近期發布的線上購物報告顯示，10月分期貸款帶動64億元線上購物支出，年增6%。該機構預計11月將達93億元峰值，其中網路星期一（Cyber Monday）會創下單日7億8200萬元紀錄。整體來說，Adobe估計有五分之一美國人會使用分期方式購買年節禮物。

Adobe Digital Insights首席分析師潘黛亞（Vivek Pandya）表示，利率上升、食品價格上漲及恢復學貸償還等因素，均增加民眾消費成本，但消費者在大型節日時會抓緊機會，以有效方式管理預算。

「先買後付」的貸款通常遵循「共享」模式。貸款方對申請者進行軟信用調查，要求購買時支付頭期款，同意每兩周支付一次費用，可分四至六次付款。若逾期付款可能會面臨利息或罰款，有時是固定金額，如25元等，有時會以未償還貸款部分的百分比計算。

零售商發現，提供先買後付選項，顧客更可能將存在購物車內的商品「清空」結帳。研究也發現，若使用分期付款，客戶支出會增加兩成。

LexisNexis Risk Solutions信用風險機構副總裁金凱文（Kevin King）說，由於申請分期付款貸款往往不向信用報告機構報告，各家公司也不會互相通知，貸款機構面臨挑戰。該機構在最新研究發現，與傳統銀行產品相比，分期付款吸引更多非優質信貸申請者，且用戶年齡在35歲以下比例更高。

然Zip公司首席行銷長莎艾（Jinal Shah）表示，分四期付款的貸款機構，能迅速發現借款人無法還款，他們可及早進行相對應的調整，與信用卡相比，此方式有更多內建訊號協助他們管理。

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