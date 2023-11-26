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華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

加班不給錢 涉詐超時費逾50萬 華人業主遭控重罪

記者邵敏／洛杉磯報導
卡塔琳娜島一對夫妻業主，涉嫌扣員工工資。（取材自Unsplash）
卡塔琳娜島一對夫妻業主，涉嫌扣員工工資。（取材自Unsplash）

洛杉磯當局11月初宣布，南加卡塔琳娜島（Catalina Island）一對夫妻業主，涉嫌少付員工工資，並要求他們每天工作長達18小時，詐騙加班費超過50萬元。目前這對夫妻已被重罪指控，若罪名成立，將面臨最高22年的監禁。

洛縣檢察長辦公室稱，這對夫妻男的80歲、女的75歲，在卡塔琳娜島經營餐廳、旅館，兩人目前被指控犯有多項重罪，包括盜竊員工薪水、共謀罪、7項重大盜竊罪、以及15項提交虛假和欺詐性申報表的重罪。檢察官稱，此案的多名受害者都屬於弱勢群體，嫌疑人的犯罪行為相互關聯，涉及詐騙、貪污。

受害員工 已確認18人

一位不願具名的知情人士指出，女業主是來自台灣的華人，丈夫是義大利人。 夫妻倆在島上共有3家餐廳和一家旅館，餐廳在當地廣受歡迎，包括義大利餐廳、中餐館、以及墨西哥餐廳。 知情者表示，這對夫妻經營餐飲、旅館業多年，非常成功，並擁有自己的私人飛機。

對於兩人如今面臨重罪指控，熟悉他們的人非常震驚。 一名知情者指出，早在幾年前，這位女業者就曾向他諮詢過加班費的法律問題，並表示案發後，警方來到家中搜查電腦資料、文件等相關證據。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）在聲明中表示，被告涉嫌少報工資和違反加班工資法，當局嚴厲打擊盜竊薪水的行為，確保每個員工都能得到應有補償。賈斯康指出，目前已確認18名受害者被扣薪資，其中許多人都是住在這對夫妻房產上的移民，他相信接下來會有更多受害者挺身而出。

檢察官指出，從2008年開始，被告向EDD（加州就業發展局）提交虛假和欺詐性陳述，少報支付給員工的真實工資。據稱，這對夫妻業主讓同一名員工同一天在多家店工作，導致工作時間長達18小時，但只向員工支付所有工作時間的最低工資。加州法律規定，每天工作時間如果超過8小時，超出部分應支付高於基本工資的加班費。

2017年起 即被調查

加州勞工專員Lilia García-Brower表示，該部門2017年就開始對嫌疑人進行調查，並確定大部分員工工資過低，有些人被迫提前打卡，以避免加班時間被記錄。她說，如果員工離開工作崗位，就會面臨驅逐，這阻止了員工與業主對抗。

García-Brower指出，所有員工都住在卡塔琳娜島，所處地理位置偏僻，擔心發聲會被列入黑名單。 她表示，上個月她的團隊對18名員工的薪資進行審計，發現從2008年到2022年期間，被拖欠的薪水已超過100萬元。法庭紀錄顯示，一名雜工表示自己經常每周工作6天，但從未獲得加班費；另外兩名員工起訴稱，他們從未收到過加班費，也沒有享受到加州法律規定的用餐時間 。

被指控的華人業主和她的丈夫11月2日被捕，目前已被保釋，記者嘗試聯繫該女業主及其代表律師詢問，但當事人表示案件已在法律訴訟階段，不便發表任何言論。

加州 義大利 洛縣

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