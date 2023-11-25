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黑五購物潮 堡壘大賣場通宵派對搶客 消費者花錢不手軟

記者張庭瑜／商業市報導
雖然通脹壓力持續，但消費者的購物熱情未受影響。（記者張庭瑜／攝影）
雖然通脹壓力持續，但消費者的購物熱情未受影響。（記者張庭瑜／攝影）

黑色星期五」（Black Friday）購物熱潮不退。洛杉磯縣商業市（City of Commerce）的「堡壘大賣場」（Citadel Outlets）舉辦了一場「通宵購物派對」（all-night shopping party），從感恩節晚8點持續到黑五晚11點，現場車水馬龍，大包小包，消費者花錢不手軟，其中不少華人也加入採購行列。

視頻來源：記者張庭瑜

許多民眾在店外等待，在通膨壓力之下，對於折扣和促銷活動的熱情不減。（記者張庭瑜／...
許多民眾在店外等待，在通膨壓力之下，對於折扣和促銷活動的熱情不減。（記者張庭瑜／攝影）

記者親身體驗了這波購物熱潮。感恩節午夜時分，大賣場外車輛大排長龍，許多駕車人為尋找停車位在停車場內徘徊一小時。商場內人潮洶湧且有不少華人，拖著大型行李箱，決心滿載而歸。品牌店鋪如Armani和Lululemon前，顧客長隊綿延不絕，捷足先登者手上提著大包小包，心滿意足。除了當地居民，還有不少留學生和代購。而代購者們在現場用手機為海外顧客直播，介紹各式商品。

一些民眾甚至拖著行李箱進入商場，準備滿載而歸。（記者張庭瑜／攝影）
一些民眾甚至拖著行李箱進入商場，準備滿載而歸。（記者張庭瑜／攝影）

新移民馬小姐第一次體驗這種購物熱潮，親身參與「黑色星期五」，享受節日氛圍十分興奮。她表示，看到許多商品都標有大幅折價標籤時非常開心，因為這代表她在購買心儀物品時，不至於掏空錢包。

店內不少華人顧客仔細挑選心儀商品。（記者張庭瑜／攝影）
店內不少華人顧客仔細挑選心儀商品。（記者張庭瑜／攝影）

然而，劉先生夫婦的購物之旅則是早有計畫、精打細算。在通膨持續上升的情況下，他們早早思考如何在預算內購置未來一年的生活用品。劉先生表示，他與太太在不同店家中仔細比較價格，挑選適合他們需求的商品，並且謹慎地管理著他們的預算，確保不會赤字。

一些商家選擇在早晨7點開門，提前向顧客發出通知。（記者張庭瑜／影）
一些商家選擇在早晨7點開門，提前向顧客發出通知。（記者張庭瑜／影）

面對消費者的購物熱情，並非所有店家都在「黑五」半夜開門接客。Nike和New Balance等熱門品牌早上約6時開店，許多客人只好在店門外站著等。

一些消費者在Nike商店外等開門，確保率先進入店內搶貨，對該品牌促銷商品很期待。...
一些消費者在Nike商店外等開門，確保率先進入店內搶貨，對該品牌促銷商品很期待。（記者張庭瑜／攝影）
在購物高峰期間，停車場上許多車輛長時間徘徊尋找停車位。（記者張庭瑜／攝影）
在購物高峰期間，停車場上許多車輛長時間徘徊尋找停車位。（記者張庭瑜／攝影）

黑色星期五 預算 華人

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