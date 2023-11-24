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感恩節團聚 外賣、超市爆棚

記者楊青/洛杉磯報導
感恩節華資餐館厨房忙翻天。（記者楊青/攝影）
感恩節華資餐館厨房忙翻天。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷華資商家23日感恩節當天出現疫情後最高人氣指數，大型餐館堂食、超市現購、燒臘、火鍋羊肉外賣均人氣爆棚，店家喜出望外；與此同時，更多華洋人家今年選擇在家團聚，自製各種拿手美食，年底節日季的第一個佳節紅紅火火。

面對幾十年來最高的通貨膨脹，食品物價居高不下，不少家庭今年感恩大餐今年改在家中自己操辦，除外買火雞，許多民眾也拿出在疫情期間練就的烹飪好手藝，將自製的感恩大餐張羅得有聲有色；不少家庭則購買豐盛的火鍋食材，感恩節夜晚全家圍爐。聖蓋博谷許多華資餐飲商家表示，他們本來對感恩節當天的堂食並不樂觀，但當天源源不斷的人潮，實在是始料未及。

聖蓋博谷華人聚居城市的華資超市，從當天上午開門就已開始門庭若市，停車場一位難求，超市魚肉部、海鮮部、生菜部、水果部，連調料和零食部前都是人流不斷，不少上班的民眾更是趕在最後一分鐘採購食材，打造當晚的感恩大餐。

蒙特利公園市、聖蓋博、羅斯密和東區的各大火鍋羊肉、牛肉專賣店，當天一大早即大排長龍，一些店家的人龍在停車場上繞了好幾道彎，店家全員上陣，切肉、過秤、裝盒，馬不停蹄，許多民眾一買就是好幾磅，來去匆匆。當天中午前往購買的林太太表示，全家八口人，往年都是到中餐館開宴席，今年全家一致贊成火鍋圍爐。她一早到羅斯密的一家羊肉店採購，沒想到人隊實在太長，以為換個地方會人少一些，結果換了三個地方還是人很多，最後只好耐心排長隊等候，為十磅羊肉，足足花了將近三個小時。不少火鍋羊肉專賣店表示，他們當天光是羊肉片的銷售量，就將近3000磅。

今年的火鷄價格較去年有所下降，但其他食材價格依然居高不下，一些餐飲商家人手和成本太高而減少或暫停製作外賣烤火鷄，使得繼續供應外賣火鷄的商家生意更加紅火，比往年倍加忙碌。

「我們的火雞師傅幾乎一夜沒睡，幾百只火雞都是新鮮烤制」，聖蓋博谷最大的華資酒樓之一的羅斯密888海珍酒家，感恩節當天數十名員工全部上崗，該店總經理Lucii陳表示，最想不到的是感恩節當天一早湧來的飲早茶人潮，一波接連一波，500多個座位的大堂從上午9時到午後幾小時座無虛席，同時在門口等候的一直至少維持近百人。她表示，原來以為大家今年都在家自製感恩大餐，節前預先的訂位也沒有特別多，完全沒想到臨時進來的客人超級爆棚。

聖蓋博全統廣場的傳統燒臘美食店當天也是大排長龍，店家準備的數百只火雞、燒雞、燒鴨、烤乳豬，午後不久已全部銷售一空。

華人「節以食為先」，在閤家團聚的感恩節更是展露無遺。分別來自西柯汶那、鑽石吧和Palos Verdes的三個華人家庭感恩節當天中午相聚888海珍酒樓，他們是同一家的三代。Niki林說，感恩節團聚是他們一家三代在美國生活幾十年的傳統，但以前都是她家和姐姐家輪流做東，每次都要花七、八個小時做最傳統的美式烤火鷄，今年則是全家第一次到餐館聚餐，「因為爸爸非常傳統，太喜歡中餐了」。

出生在緬甸的Nikil林1991年來美，她的父親則是在二戰期間從中國前往緬甸，她的兩個孩子則是出生在美國，三代人出生在三個國家，如今在一起吃感恩節大餐，「太多的人和事需要感恩」，Niki說，她的父親至今還天天看世界日報，也對在一國他鄉還能看到自己文字的報紙充滿感謝。

家住爾灣的張小姐表示，她和先生為感恩節的自烤火鷄足足忙了一星期，買火鷄和各種配菜，設計感恩節大餐菜單。感恩節一早起床，光是烤火鷄的配料，就準備了三種甜椒、兩種水果和蘆筍、黃瓜、芹菜、洋蔥等十多種食材；火鷄蘸料又是另外近十種食材。張小姐表示，今年是自己剛滿一歲的女兒長好了牙齒能夠吃肉的第一個感恩節，所以決定好好給孩子準備她人生中的第一頓火鷄大餐，再苦再累也值得。

感恩節聚餐客人蜂擁而來，餐館厨房的火鷄土鷄和各種燒臘現燒現賣。（記者楊青/攝影）
感恩節聚餐客人蜂擁而來，餐館厨房的火鷄土鷄和各種燒臘現燒現賣。（記者楊青/攝影）
華資餐館的龍蝦伊麵，感恩節非常叫好。（記者楊青/攝影）
華資餐館的龍蝦伊麵，感恩節非常叫好。（記者楊青/攝影）
華資餐館的龍蝦伊麵，感恩節非常叫好。（記者楊青/攝影）
華資餐館的龍蝦伊麵，感恩節非常叫好。（記者楊青/攝影）
感恩節，華資餐館的早茶市也很不錯。（記者楊青/攝影）
感恩節，華資餐館的早茶市也很不錯。（記者楊青/攝影）
Niki林（後左一）分別來自西柯汶那、鑽石吧和Palos Verdes一家三代家...
Niki林（後左一）分別來自西柯汶那、鑽石吧和Palos Verdes一家三代家人感恩節當天中午歡聚888海珍酒樓，共慶感恩節。（記者楊青/攝影）
餐館師傅們在擺盤準備上菜。（記者楊青/攝影）
餐館師傅們在擺盤準備上菜。（記者楊青/攝影）
感恩節員工人手緊張，酒樓總經理Lucii親自上陣為客人上菜。（記者楊青/攝影）
感恩節員工人手緊張，酒樓總經理Lucii親自上陣為客人上菜。（記者楊青/攝影）
一邊是西式烤火鷄，一邊是中式燒豬，華資餐館感恩節好熱鬧。（記者楊青/攝影）
一邊是西式烤火鷄，一邊是中式燒豬，華資餐館感恩節好熱鬧。（記者楊青/攝影）
華資餐飲商家表示，華人過節以食為先，各種高價食材非常搶手。（記者楊青/攝影）
華資餐飲商家表示，華人過節以食為先，各種高價食材非常搶手。（記者楊青/攝影）

聖蓋博 華人 緬甸

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洛城街頭 免費提供火雞和熱食

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