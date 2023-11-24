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洛城街頭 免費提供火雞和熱食

洛杉磯訊
洛杉磯火雞路跑在感恩節舉辦。（Turkey Trot Los Angeles臉書）
洛杉磯火雞路跑在感恩節舉辦。（Turkey Trot Los Angeles臉書）

洛杉磯縣慈善機構和善長仁翁，23日在多地為清寒人士和家庭提供感恩節大餐，數萬清寒人士歡聚一堂，免費享受火雞和熱食。

洛杉磯市中心六街的午夜教會，是傳統感恩節免費大餐分發點。為方便遊民和清寒人士享受火雞，附近街道當天上午早早就暫時封閉，教會媒體負責人介紹，今年共準備3500磅火雞和500磅牛肉餡料，50加侖肉汁，還有3500磅火腿、1000磅馬鈴薯泥、750磅時令蔬菜及250磅酸果蔓醬，希望能為更多人提供免費感恩節大餐。

洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）在好萊塢地區擔任義工，她一早就到達分發中心，幫忙準備和打包飯菜食品。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass），則在洛杉磯市中心教會做義工，向清寒人士分發食物。

好萊塢笑工廠（Laugh Factory Hollywood）也為清寒人士和遊民準備超過2000份感恩節火雞食物，今年也是他們第43年在感恩和聖誕節期間為清寒人士提供熱食。 包括諧星Tim Allen、Tiffany Haddish、Alonzo Bodden、Paul Rodriguez、Kira Soltanovich和Tom Dreesen等在內的許多名人，都參與分發食物。他們表示，食物和笑聲，都是人們生活中不可缺少的，祝願天下所有人都能夠輕而易舉地得到這兩種東西。

非營利組織Gobble Gobble Give分別在洛杉磯市中心、好萊塢、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）和鮑爾溫山(Baldwin Hills)為清寒人士提供感恩節熱食。

「洛杉磯最大的素食聚餐」年度活動，上午11時開始，在Cheviot Hills娛樂中心提供五個小時的免費感恩節大餐。

洛杉磯地區23日還舉辦多場火雞賽跑活動，為非營利組織籌款。其中號稱洛杉磯地區最大規模的感恩節賽跑Drumstick Dash，今年吸引7500人參加。

洛杉磯火雞跑（Turkey Trot Los Angeles）則在當天舉辦五公里、十公里和兒童火雞賽跑比賽及狗狗慢跑賽，有超過4000人共襄盛舉，初步估計籌款超過10萬元。

洛杉磯市長貝斯（右一），在洛杉磯市中心教會做義工，向清寒人士分發食物。（貝斯社媒...
洛杉磯市長貝斯（右一），在洛杉磯市中心教會做義工，向清寒人士分發食物。（貝斯社媒X平台）

洛杉磯 好萊塢 遊民

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