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南加56.6萬人 感恩節選擇搭機出遊

編譯侯乃云 / 綜合報導
感恩節假期洛杉磯機場格外繁忙，出行旅客要提前抵達避免誤機。(取材自LAX PR)
感恩節假期洛杉磯機場格外繁忙，出行旅客要提前抵達避免誤機。(取材自LAX PR)

感恩節， 南加州人並沒有因為物價高漲、交通阻塞或勞工抗議而停止他們度假的腳步。根據南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）的估計，今年的假期絕大多數人選擇以汽車代步；另外56萬6000人會搭乘飛機；12萬人會利用陸上大眾運輸工具出遊。26日（周日）下午3點至5點預計將是最擁堵的時段，建議駕駛者在中午前上路。

感恩節期間，南加州數百萬人自駕出遊，交通擁堵，CHP將實施為期五天的加強執法，同...
感恩節期間，南加州數百萬人自駕出遊，交通擁堵，CHP將實施為期五天的加強執法，同時油價相較去年有所下降。（本報資料照片）

南加州一個針對Facebook媽媽群組做出的非正式調查顯示，許多家庭出遊的選項是鄰近家裡的區域，或者開車前往目的地，包括猶他州、內華達州和北加州都是熱門景點。汽車俱樂部表示，相較去年，今年每加侖汽油的平均價格便宜約30美分。自10月以來價格持續下降，平均價格在每加侖5美元以下。

另外，汽車預訂的租賃平均價格為590美元，比2022年下降20％，郵輪的平均價格為1507美元，較去年下降12％。汽車俱樂部的公關專家蒙哥馬利（Marie Montgomery）將租車成本的降低歸因於供給車輛的增加。「去年有汽車電腦晶片的生產問題，導致供給數量短缺。」

國內航班的預訂狀況，平均價格為681美元，比2022年上升5％。但國際航班的平均價格為1231美元，比去年下降了5.7％。洛杉磯國際機場預計11月16日至27日有多達250萬名旅客使用機場，比去年增加近30萬人。機場發言人表示，最繁忙的時間是11月26日。

今年感恩節期間，洛杉磯機場預計出行車輛和旅客創新高。(LAX PR)
今年感恩節期間，洛杉磯機場預計出行車輛和旅客創新高。(LAX PR)

橙縣約翰韋恩機場（John Wayne airport）的發言人塞爾文（AnnaSophia Servin）表示：「我們建議旅客在抵達機場之前確認航班和停車場的狀況。」建議乘客提前2到3小時抵達機場，尋找停車位、辦理Check-in和進行安檢。

Upgraded Points近來的報告顯示，洛杉磯國際機場（LAX）假日平均安檢等待時間為4.3分鐘；約翰韋恩機場平均等待時間為6.8分鐘，而布班克（Burbank）機場平均等待時間則為5分鐘。The Vacationer的聯合創始人丹格勒（Phil Dengler）提出避免航班延誤和取消的建議，包含考慮機場的天氣情況和勾選航空公司短信和電子郵件提醒的選項，以了解航班即時狀況。

汽車俱樂部另外提供給開車出遊者一些建議，像是確定替代路線，以預防交通堵塞或道路封閉；提前出發，確保有充裕的時間能抵達目的地。

交通分析公司INRIX預測，周日下午3點至5點預計將是最擁堵的時段，建議駕駛者在中午前上路。INRIX分析師Bob Pishue提醒駕駛者了解擁堵的時間和地點，並建議使用交通應用程式和相關服務進行實時更新。

加州 洛杉磯國際機場 南加

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