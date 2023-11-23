共享平台Turo租車被砸 蒙市男子須賠3.5萬

一名居住在蒙市男子，在Turo平台租的車慘被砸，須面對高達3萬5000元賠償。（取材自ABC NEWS畫面）

蒙特利公園市（Monterey Park）一名男子近日在租車 平台租賃了一輛賓士（Mercedes-Benz）汽車，令他沒想到的是，這場租車經歷卻成為了他的噩夢。兩名男子在半夜砸碎毀壞了他的車，他竟須處理高達3萬5000元的賠償費。

該名不願意透露姓名的男子表示，該事件發生在8月一個晚上，兩名男子偷偷接近自己的車子，隨後砸碎了車窗，他的車子遭到了嚴重損壞，側面車窗和後車窗全被砸毀。他卻必須為此事買單。

該車輛是男子通過車主出租汽車的共享平台Turo預訂的汽車，該男子說，他的汽車保險 和信用卡 都無法賠償損失，「這感覺就像我生活在一場噩夢中。我感到被欺騙了，我感到害怕」。

加州保險廳表示，Turo不被視為租賃公司，因此在保險範圍方面有不同的規則，Turo是一個車輛共享計畫，因此保險公司以及可能附有損害豁免的消費者信用卡公司的處理方式也不同。

在與調查人員交談後，該男子表示他對這起事件有疑問此外，他覺得賠償損害的成本實在過高，Turo發送了一封電子郵件，表示他可能需要承擔3萬5000元的賠償。

Turo在聲明中表示，「我們的團隊已與當地警方合作調查這起不幸的事件，該客人選擇退出保護計劃，因此應對損失負責。客人可以透過選擇保護計劃來限制他的責任。」

一名在Turo上出租過車輛也租過車的華人董先生表示，Turo平台需要承擔的保險費用很高，車主一旦出租車輛，Turo會向車主和租車方雙向收取保險費，Turo的保險不能用信用卡保險，也不能用自己車子的保險。此外，在發生意外時，即時有保險，賠付額低，還有可能不賠付，所以自己在使用一段時間之後，就不使用這個平台了。董先生補充，Turo的平台上一般都是個人車主或是小租車公司出租車輛，不大會有大型租車公司使用這個平台，優點就是價格相較於其他平台來說比較便宜，缺點就是風險自負。