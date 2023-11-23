我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

共享平台Turo租車被砸 蒙市男子須賠3.5萬

記者朱敏梓／綜合報導
一名居住在蒙市男子，在Turo平台租的車慘被砸，須面對高達3萬5000元賠償。（取材自ABC NEWS畫面）
一名居住在蒙市男子，在Turo平台租的車慘被砸，須面對高達3萬5000元賠償。（取材自ABC NEWS畫面）

蒙特利公園市（Monterey Park）一名男子近日在租車平台租賃了一輛賓士（Mercedes-Benz）汽車，令他沒想到的是，這場租車經歷卻成為了他的噩夢。兩名男子在半夜砸碎毀壞了他的車，他竟須處理高達3萬5000元的賠償費。

該名不願意透露姓名的男子表示，該事件發生在8月一個晚上，兩名男子偷偷接近自己的車子，隨後砸碎了車窗，他的車子遭到了嚴重損壞，側面車窗和後車窗全被砸毀。他卻必須為此事買單。

該車輛是男子通過車主出租汽車的共享平台Turo預訂的汽車，該男子說，他的汽車保險信用卡都無法賠償損失，「這感覺就像我生活在一場噩夢中。我感到被欺騙了，我感到害怕」。

加州保險廳表示，Turo不被視為租賃公司，因此在保險範圍方面有不同的規則，Turo是一個車輛共享計畫，因此保險公司以及可能附有損害豁免的消費者信用卡公司的處理方式也不同。

在與調查人員交談後，該男子表示他對這起事件有疑問此外，他覺得賠償損害的成本實在過高，Turo發送了一封電子郵件，表示他可能需要承擔3萬5000元的賠償。

Turo在聲明中表示，「我們的團隊已與當地警方合作調查這起不幸的事件，該客人選擇退出保護計劃，因此應對損失負責。客人可以透過選擇保護計劃來限制他的責任。」

一名在Turo上出租過車輛也租過車的華人董先生表示，Turo平台需要承擔的保險費用很高，車主一旦出租車輛，Turo會向車主和租車方雙向收取保險費，Turo的保險不能用信用卡保險，也不能用自己車子的保險。此外，在發生意外時，即時有保險，賠付額低，還有可能不賠付，所以自己在使用一段時間之後，就不使用這個平台了。董先生補充，Turo的平台上一般都是個人車主或是小租車公司出租車輛，不大會有大型租車公司使用這個平台，優點就是價格相較於其他平台來說比較便宜，缺點就是風險自負。

根據Turo平台的保險政策顯示，Turo的保險分為三類，最貴的Premier保險，費用為租車價格的65%，如果出車禍是全額賠付，自己不用出一分錢；Standard保險費用為行程價格的40%，最多自付500元；Minimum保險是最多自付3000元，當租車價格超過250元時，費用為行程價格的18%；當行程價格低於250元時，費用為行程價格的25%。

兩名男子在半夜砸壞車窗。（取材自ABC NEWS畫面）
兩名男子在半夜砸壞車窗。（取材自ABC NEWS畫面）

保險 租車 信用卡

上一則

巴沙迪那男子租車一周提前還 結帳多付500

延伸閱讀

改編自蒙市槍擊案「舞在新年夜」明年1月開演

改編自蒙市槍擊案「舞在新年夜」明年1月開演
2024世界日報迎春年節展 1月27、28日蒙市熱鬧過大年

2024世界日報迎春年節展 1月27、28日蒙市熱鬧過大年
蒙市槍案改編話劇 「舞在新年夜」將上演

蒙市槍案改編話劇 「舞在新年夜」將上演
蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會

蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會
蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞

蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞
南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞

南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬