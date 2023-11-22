利用AI「一鍵脫衣」尚無聯邦法律規範 受害者求償無門

利用人工智能技術製作色情內容的網站。（網頁截圖）

在美國校園中，利用女同學的照片生成色情圖像或影片早已不是新鮮事，由此產生的惡劣事件，也屢次登上新聞媒體版面。然而，這類「AI 一鍵脫衣」的網站和軟件仍然大肆流行，對受害者造成的傷害也在持續擴大。

在Google搜尋引擎上，只要輸入「AI nude」、「deepnude」等關鍵詞，便可輕鬆找到免費生成色情內容的網站。 用戶只需上傳目標人物照片，就可以輕鬆「脫掉」他們身上的衣服，或生成想要的影像劇情。一位不願具名的南加高中生透露，類似的遊戲，在校園内早已是公開的秘密，「沒什麼新鮮的，只不過大部分同學都不會跟別人分享。」

這類技術統稱為深偽 （Deepfake），AI工具基於數百萬張圖像的數據庫，分析照片或影片中人體的裸體效果並進行預測，從而流暢地將目標人物的五官疊加至色情照片或影片中。在社群討論平台Reddit、Quora上，與利用深偽技術製作裸體內容的資源和技術交流群組五花八門，甚至還有專門針對亞裔女孩的製作平台推薦。

根據信息咨詢公司Sensity數據，在這些深偽技術網站中，超過90%的圖像都與色情內容有關。 這與另一家網路安全公司Deeptrace的發現不謀而合，在所有利用深偽技術製作的內容中，約有96%是露骨的色情影像。深偽技術生成的色情影片，已構成一種基於圖像的性虐待。 多項研究表明，這類影片對受害者的心理健康產生破壞性影響，包括憂鬱症、創傷後壓力症候群和自殺念頭。

但令人沮喪的是，在大部分地區，這類影片的受害者基本沒有求償辦法。美國目前尚未頒布針對此類色情內容的聯邦法律，只有極少數州通過對未經同意的色情深偽技術（nonconsensual pornographic deepfakes，簡稱NPD）或人工智能生成的色情媒體的法律限制。 加州 州長紐森 曾於2019年簽署兩項針對深偽技術的法案，其中的AB602法案規定，允許加州居民在自己的圖像被用於露骨色情內容時提告，受害者可「尋求禁制令並索要合理的律師費和賠償」。 但該法只提供民事訴訟的權利，並未將共享NPD內容定為犯罪。

更重要的是，由於互聯網的廣度和覆蓋範圍，這些法律在實施時異常困難。互聯網不以州為界，這些影像創作者可能不在受害對象的所在州，甚至不處於同一國家，一個地方的某些非法行為，在另一地方可能合法。而且在多數情況下，受害者甚至不知道應該告誰。

此外，法律學者警告，AI偽造的圖像，可能不受個人肖像的版權保護，因為它們取自包含數百萬張圖像的資料集。 NPD雖與法律上的非自願影像性暴力（Image-based sexual abuse）有相似之處，但NPD案件卻常處於灰色地帶，讓受害者在尋求法律援助時碰壁。例如，法律定義的影像性暴力中的身體隱私部位，須是受害者本人，但NPD中的身體，其實不是受害者本人的身體，而是數百萬圖像的集合。

除司法和執法方面的挑戰，NPD相關的立法也時常受到利益相關者阻撓。例如紐約州的一項法案，禁止在未經主體同意的情況下，創作基於深偽技術的色情作品；即使主體人物已經過世，也是如此。該法案遭到美國電影協會反對，他們擔心這樣的法律，可能會阻礙傳記片製作，這類影片常包含已故名人的「數字」複製品。