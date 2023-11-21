票價住宿花費看F1 和車手合照還獲FOX採訪 華女：值得

張小姐到粉絲見面會支持中國籍賽車手周冠宇並留下合影。（圖：受訪者提供）

F1 （一級方程式賽車 ）拉斯維加斯大獎賽，11月18日落下帷幕，這是該賽事第一次在拉斯維加斯舉行，更有來自中國的第一位F1車手周冠宇參賽，吸引不少南加華人 賽車迷前去觀賽。儘管票價高昂，且住宿也因賽事舉辦大漲價；第一次現場體驗F1的華人張小姐還是覺得數千元的花費很值得，並表示以後還會繼續觀賽。

居住在洛杉磯的華人張小姐和男朋友都是F1車迷，得知F1首次在拉斯維加斯比賽，2022年11月開始賣票時，她就邀請朋友一起搶票，並成功以2500元左右的單價，買到兩張三天聯票。同年12月，許多票販子開始販售二手票，張小姐留意到2000多元，就能買到比她現有票更好的座位，於是又購入兩張。張小姐說，當時看很多人都在搶票，以為票價會繼續上漲；她最初購買的票，也能因此轉賣好價錢。沒想到的是，或許因官方票價定太高，加上票販子前期囤票太多；到後期出現大量票湧入市場，卻賣不出去的情況。票價大跳水後，張小姐起初購買的兩張票以約3000元的價格轉賣，虧損約2000元。

張小姐的位置在主看台靠近終點線，視野極好。（圖：受訪者提供）

除搶票過程曲折，住宿也一度讓張小姐頭疼。2022年剛放票時，整個拉斯維加斯的住宿價格集體上漲，平時100元一晚的酒店，在比賽期間漲價到700多元一晚。張小姐指出，伴隨票價下降，酒店價格也下降，但仍在每晚300至400元的高位徘徊。最終她和男友決定選擇靠近比賽場地的民宿，每晚只要100多元，還能步行前往比賽場地。

儘管買票和選擇住宿不易，張小姐仍認為此次F1之行，還是非常值得。她的位置在主看台靠近的終點線，視野極好，且在現場和車迷們一起觀看比賽充滿氛圍感。值得一提的是，在比賽現場，張小姐還作為國際粉絲，被FOX電台採訪，這是她平生第一次上電視。

張小姐還作為國際粉絲被FOX電台採訪，平生第一次出現在電視上。（圖：受訪者提供）

不過，比賽第一天出現意外，11月16日晚的練習賽，因為賽道上的井蓋鬆動，所以聯繫上被迫取消，引來許多只購買首日票的車迷抱怨。

此外，張小姐和男友還參加車手見面會，並中國籍賽車手周冠宇加油打氣。在見面會現場，張小姐遇見好幾位華人車迷從其他州趕來支持周冠宇，還有人自製燈牌。周冠宇在現場也回饋粉絲們的熱情，並指出這是他第一次來到拉斯維加斯，心情十分激動，希望能在比賽中表現出色。

張小姐另一位喜歡的車手是漢米爾頓（Lewis Carl Davidson Hamilton），張小姐也前往漢米爾頓的粉絲見面會，但因為車迷太多、太熱情，沒有搶到見面的好位置。不過，在漢米爾頓此後出席的，與村上隆聯名的快閃活動中，張小姐近距離見到漢米爾頓，讓她十分激動。