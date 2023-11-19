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魔鬼藏在合同中 開通信用卡前仔細閱讀

記者金維多／洛杉磯報導
Account Assure網站上對該服務的詳細說明。（Account Assure官網截圖中文翻譯）
Account Assure網站上對該服務的詳細說明。（Account Assure官網截圖中文翻譯）

信用卡帳戶收取保證金服務扣款現象並不罕見，很多人表示這種扣款都是本人不知情情況產生的，有人認為這是一種欺詐行為。雖然聯邦存款保險公司（FDIC）在2015年針對這一現象對相關銀行的欺詐行為做出了和解協議。但這種現象仍未消失，這也提醒用戶在開通信用卡時需用仔細閱讀合同條約。

投訴委員會（Complaints Board）網站上有120個用戶投訴此類現象，希望得到解決，但目前網站顯示得到解決的只有5%。

投訴委員會（Complaints Board）網站上有120個用戶投訴此類現象，...
投訴委員會（Complaints Board）網站上有120個用戶投訴此類現象，希望得到解決，但目前網站顯示得到解決的只有5%。（Complaints Board官網截圖中文翻譯）

民眾反映了自己遇到的問題匯總中，擁有這項服務的信用卡品牌包括B&H、Victoria Secret、Best Buy、Big Lots、Forever 21、BJS、Children’s Place、Boscovs、Burlington、Kay Jewelry等。

聯邦存款保險公司在2015年就信用卡公司的附加保證金服務相關的欺詐行為達成和解，Comenity銀行支付200萬元的民事罰款，並提供受害消費者5300萬元。Cocomity Capital 銀行支付45萬元的民事罰款，並提供受害消費者850萬元。

聯邦存款保險公司在2015年就信用卡公司的附加保證金服務相關的欺詐行為達成和解。...
聯邦存款保險公司在2015年就信用卡公司的附加保證金服務相關的欺詐行為達成和解。（FDIC官網截圖中文翻譯）

這些銀行通過全美各地的零售商提供用戶信用卡，這些零售商都是他們的合作夥伴。其中帳戶保證金（Account Assure）要求消費者在註冊信用卡時開通該項功能，其中的條款涉嫌有誤導和欺詐行為。

律師劉龍珠表示，通常來講信用卡公司在開通時的合同中都會提到所有的條約選項，民眾在簽署條約之前應該仔細閱讀細則。類似小金這樣的問題，金融機構完全可能拒絕償還保證金，大部分情況來自於客戶自己忽視了這一條款，導致信用卡開通了此項功能。

他補充說，雖然涉事銀行在過去已經被聯邦存款保險公司控告並且罰款，但類似行為銀行往往從中獲得的利益大於處罰，因而造成了這種現象並沒有得到改善。這其實也是美國司法制度不夠嚴厲導致的，如果民眾通過個人提起訴訟，通常銀行會打持久戰，寧可不賠也要將官司進行到底，因為一旦敗訴，就會有更多受害者加入，這對民眾來說是耗不起的。

同時自動還款往往也是用戶容易踩坑的地方，如果用戶怕麻煩或是怕是錯過還款日期開通自動還款，也要經常檢查自己帳戶扣款是否正常。該網站顯示用戶保證金服務可以隨時取消，如果小金能及時發現並取消，也不會一直累加到上百元。

信用卡 保險 零售商

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