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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

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信用卡免息優惠藏額外費用 華人被開通自動繳保證金

記者金維多／洛杉磯報導
B&H推出的信用卡提供免稅或者12個月免息貸款福利。（B&H官網截圖中文翻譯）
B&H推出的信用卡提供免稅或者12個月免息貸款福利。（B&H官網截圖中文翻譯）

許多零售商為了激勵民眾開通自家信用卡，往往推出不少誘人福利，比如免稅或者分期免息貸款服務。民眾在購物後往往被其吸引，殊不知這些金融機構會暗藏一些扣款選項，消費者容易忽視，因而造成後續產生額外費用。

南加華人小金去年在B&H網購平台上購買了一台近2000元的電腦，這家網購平台因實惠的電子數位產品吸引很多留學生。當時平台為推廣用戶開通信用卡Payboo，在官網上給出了兩種吸睛福利。一個是開通後一次性付款可以免除消費稅，另一個則是為第一筆消費帳單提供12個月的零息貸款服務。

小金表示，自己在上學階段就開通過B&H網購平台的信用卡，那時候覺得該信用卡的免稅福利對於留學生特別友好。但B&H在前幾年換了金融服務機構，所以舊卡無法使用，現在則推出了新的信用卡申請服務。

小金當時認為購買電腦是大筆開銷，為省下現金，便開通了12個月的零息貸款服務。

由於之前對這家網購平台的信任，小金在拿到信用卡後想當然的開通了每月自動扣款功能，每個月都是正常扣款，過去一年期間因為定期扣款，不疑有他因此沒有登錄帳戶查看。

本月是還款最後一個月，小金登錄帳戶卻發現信用卡在每個月都多出了一筆莫名消費，上面寫著帳戶保證金（Account Assure），而且12個月累計足足有上百元。

小金去年在B&H購買電腦後，信用卡的保證金服務就一直在扣款，累積已超百元。（圖：...
小金去年在B&H購買電腦後，信用卡的保證金服務就一直在扣款，累積已超百元。（圖：小金提供）

小金發現自己的信用卡自從開卡後就一直有這項服務，該服務細則上顯示，這項服務會在每個月扣除一定的保證金，以每個月剩餘帳單的額度收費，每100元收取1.29元的保證金。

據條款顯示，用戶開通此服務後，當面臨失業、住院、意外死亡等狀況，無法償還剩餘帳單時，可以提供證明並免去剩餘帳單不用償還。小金表示，這相當於給自己的帳單買了保險，但是自己從來沒有開通過這個服務，為何信用卡公司會自動開通，在不知情的情況下連續扣了12個月之久。

本來的免息貸款，如今算上保證金，小金感覺多出來的還款額都已經超過了利息。小金認為這項服務是信用卡公司在沒有告知他的情況下開通的，但當他去聯繫客服嘗試拿回保證金的時候，客服的反饋是目前只能拿回當月的保證金，而之前的保證金扣款很難拿回。再三爭辯候，客服說會反饋到信用卡公司，讓他在15個工作日等通知結果。

截止發稿前，該家信用卡公司仍未給到小金處理結果。

B&H上對於帳戶保證金（Account Assure）的服務條款部分解析。（B&...
B&H上對於帳戶保證金（Account Assure）的服務條款部分解析。（B&H官網截圖中文翻譯）

信用卡 貸款 福利

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