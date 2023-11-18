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被指釀10號公路大火 橋下承租方喊冤

洛杉磯訊
火災發生時，洛杉磯市中心10號公路火光沖天。（KTLA）
火災發生時，洛杉磯市中心10號公路火光沖天。（KTLA）

洛杉磯市中心10號州際公路11日大火造成交通癱瘓，起火原因及肇事責任方成為公眾焦點，輿論一致譴責公路大橋下承租方違規堆放貨物，但承租方則表示，加州交通廳（Caltrans）過去15年間每年都對此地進行安全檢查，從未警告該處堆放的可燃貨物，自稱被當作這起事故的「替罪羊」。

據洛杉磯每日新聞，加州交通廳最近的一次檢查是在10月6日，差不多是火災發生前的一個月。加州交通廳一名發言人證實了每年對大橋下存放貨物進行檢查的事實，但未能提供最近一次的檢查報告。

10號高速公路火災後，橋下儲存場受到更嚴格的審查。(CBS)
10號高速公路火災後，橋下儲存場受到更嚴格的審查。(CBS)

10號公路大橋下方的承租方為Apex Development公司（以下簡稱Apex），該公司租賃了公路下方約4萬8000呎的空間，包括起火路段。該公司是通過加州一個名叫「airspace」的項目承租的，取得大橋及公路下方的空地使用權，支付租金用於大型交通建案。

Apex自2008年承租該片區域後，又陸續將空間分租給十幾家公司。Apex的律師Mainak D’Attaray也對加州交通廳無關痛癢的安檢提出批評。他說，過去10多年間，檢查人員從未對成堆的木質貨板、酒精洗手液及其他貨物提出警告。

加州 洛杉磯 租金

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