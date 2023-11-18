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空屋隱患多 專家：寧願賠錢出租也別空置

記者趙健／洛杉磯市報導
專家建議，寧可虧本出租，也不要將房屋空置。（受訪者提供）
專家建議，寧可虧本出租，也不要將房屋空置。（受訪者提供）

房屋空置存在極高風險，不僅牽涉到經濟和法律層面的問題，還可能被他人「鳩占鵲巢」。 專家建議，寧可被虧本出租，也不要將房屋空置。

律師劉龍珠指出，提供安全的住房環境是房東的義務，即便是非法闖入的遊民，只要設法進入了房屋所屬範圍，他們的受傷、死亡，包括遊民嗑藥過量導致的死亡、遊民互相打架鬥毆造成的傷亡，都可能導致房東被告。

劉龍珠提到，還有一些極端事件，如鄰居小孩闖入院子後在泳池中溺水、入室竊賊在房東的財產上受傷等，都可能對房東構成法律威脅。 即便房屋周圍設置圍欄或「禁止入內」的警示牌，房東也不一定能免責——法官可能認為屋主設置的保護性措施不夠。 而且，加州的法律本身傾向保護「非法侵入」者。

劉龍珠提醒，房東寧可選擇虧本出租，也不要不管不顧。當同樣的傷亡事件發生在屋內有租客的情況時，儘管闖入者可以將房東和房客一併告上法庭，但房東一般可以透過租約中的免責條款保護自己。

此外，空置房屋甚至可能導致房東失去產權。 近年來，有關遊民在霸占空屋數年後成為合法新屋主的案例，時有發生。 這些占屋者透過財產法中的「逆權侵占」（Adverse Possession）獲得了房屋產權。該法律允許未經原業主同意的居住者，在持續占用房產土地超過一定的法定時限後，可成為該土地的合法新業主。 在加州，法律對時限的要求是五年以上，居住者還需支付五年的房地產稅，並提供公開占據房屋的證據等。

房東 遊民 加州

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