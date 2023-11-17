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天普男當街布網抓鸚鵡 涉虐待動物已觸法

記者邵敏／天普市報導
男子手裡拿著網兜，裡面已有幾隻被抓的鸚鵡。（目擊者提供）
男子手裡拿著網兜，裡面已有幾隻被抓的鸚鵡。（目擊者提供）

洛杉磯縣華人聚居的天普市（Temple City），日前有人為抓捕野生鸚鵡，在熱鬧街頭布網。現場一些鳥兒撞到網上，並掉落在地不幸被路過車輛碾死，當地居民對這一幕感到十分不安。律師稱，這一行為可能面臨最高3年監禁、罰款2萬元的處罰。

（視頻來源：目擊者／記者邵敏後製）

事發在10月27日，地點位於天普市羅斯密大道(Rosemead Blvd)，靠近Las Tunas Dr和Broadway之間的一個停車場附近。手機拍攝的視頻顯示，一名扎著馬尾的年輕男子，在熱鬧的街頭佈網捕捉野生鸚鵡，他手裡拿著網兜，裡面已有幾隻被抓的鸚鵡。男子得手後，從馬路上翻過停車場的一堵牆，朝駕駛白色汽車離開。視頻中可以清楚聽到鳥兒掙扎的慘叫聲。

視頻顯示，繁忙街道上還有一張大網，在樹與樹之間固定，網裡有至少一隻被困的鸚鵡。目擊者指出，有些鳥兒因為撞到大網上，不幸掉落到地面，被往來的車輛碾死，場面很殘忍。

Samantha Alexander是其中一位目擊者，她幫助營救一些被困鸚鵡。Alexander表示，這樣的行為，不僅破壞鳥類生存，而且對司機安全也構成威脅，「這幾乎讓我嘔吐，我簡直不敢相信有人會做出這樣的事，太令人厭惡。」Alexande指出，事發後她已向警方報警，希望能在更多鳥類受到傷害前，盡快阻止惡劣行為發生。

華人居民李先生表示，這個地方常有成群鸚鵡飛過，堪稱當地一景，大概附近就是它們的家，沒想到竟有人當街殘忍抓捕野生鸚鵡，「這太不人道，尤其看到這些鳥兒被困死去，心裡不是滋味。」一位不願具名的華人指出，抓捕小鳥的行為在中國比較常見，但在美國很少看到，「說實話，我們小時候常常做彈弓，打鳥、抓鳥、掏鳥窩，但兩地法律法規不同，在美國隨便抓野生動物，應該是違法行為。」

當地一些社區成員表示，他們正在盡一切努力阻止捕捉野生鳥類的事件。聖蓋博谷人道協會（San Gabriel Valley Humane Society）對此事發表聲明，「多位居民通知我們，指出有些鸚鵡被困在網中，我們已經取下網、並釋放鳥兒，感謝公眾將情況反饋給協會以及警局。」

洛縣警局指出，他們正在調查此案，並可能對嫌疑人提出指控。當局鼓勵民眾，如果發現有人佈網抓鳥，請立即致電警方，以便工作人員將網移除，保護這些野生動物。對於抓捕鸚鵡的行為，律師劉龍珠解釋，儘管美國保護野生動物的法律非常繁雜，但抓捕、養這些野生動物肯定違法，而且後果非常嚴重；同時佈網抓鸚鵡、已造成鳥類傷害，有可能構成虐待動物罪。根據加州刑法規定，抓捕野生鸚鵡，將面臨最高刑期3年、罰款2萬元的處罰。

天空中布有一張大網，網裡有一隻被困的鸚鵡。（目擊者提供）
天空中布有一張大網，網裡有一隻被困的鸚鵡。（目擊者提供）

華人 天普 加州

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