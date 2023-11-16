我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

蒙市華女伍妤婷失蹤 目擊者：事前曾阻止她下水

記者趙健／蒙特利公園市報導
伍妤婷最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上划皮艇。（伍妤婷失蹤前的影片截圖）
伍妤婷最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上划皮艇。（伍妤婷失蹤前的影片截圖）

蒙特利公園市29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）在瓜地馬拉失蹤後，其家人多次要求知情者說出事發經過，但一直未收到回音。在事發近四周後，最後一個見到伍妤婷的現場目擊者終於發聲，稱自己曾試圖提醒Nancy不要下水。

伍妤婷最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在阿蒂特蘭湖（Lake Atitlán）坐上輕艇，有視頻記錄了她當時在湖上划船的樣子。然而，自伍妤婷失蹤後，她的家人多次表示，同行團員中有人目睹了所發生的事情，卻一直沒有站出來。

同行的瑜伽旅行團成員、最後一個見到伍妤婷的人Christina Blazek，透過律師回顧了當天的事發經過。律師透過ABC7電視台表示，Blazek沒有和伍妤婷一起去任何地方，她們倆是在湖上偶然相遇的，並且有過對話。 當時，伍妤婷說自己想游泳，Blazek試圖勸阻伍妤婷不要下水，因為風浪和水流很大。但伍妤婷忽略了Blazek的警告，進入水中。 在這個過程中，Blazek的輕艇被水浪推開了。 

隨後，Blazek試圖拉回輕艇，並再次靠近，但她失去了對輕艇的控制 ……當Blazek再轉身時，伍妤婷已經不見了。Blazek隨後尋求幫助，並發出了求救信號。

律師表示，Blazek在事發後不是如傳言所說逃離了瓜地馬拉，而是與當地政府進行交談，並試圖告訴他們應該去哪裡尋找。她向警方完整地陳述了事發經過。

律師還表示，Blazek因為這次經歷受到創傷，需要時間調整。 但伍妤婷的家人在電子郵件中要求Blazek挺身而出協助當局，他們還在電子郵件中質疑Blazek為何拒絕與他們交談，並要求Blazek幫助他們了解事情經過。家人在郵件中表示，如果Blazek拒絕合作，他們將追究此事。

伍妤婷家人在接受本報記者採訪時表示，Blazek和她的律師並未直接與他們對話，他們還是在11月14日通過ABC7電視台記者的口述總結才得知了這份聲明。「我們並不認為Blazek在離開瓜地馬拉之前向當局提供了目擊證詞。如果Blazek真的與瓜地馬拉當局交談過，那瓜地馬拉當局應該會有她的書面聲明紀錄。但我們的紀錄顯示，該聲明並不存在。」

最後一個見到伍妤婷的目擊者稱她曾試圖提醒伍妤婷不要下水。（圖：伍妤婷家人提供）
最後一個見到伍妤婷的目擊者稱她曾試圖提醒伍妤婷不要下水。（圖：伍妤婷家人提供）

蒙特利公園市

上一則

APEC會議 台灣爭取加入CPTPP

下一則

洛縣本季首見流感死亡病例 死者未注射疫苗

延伸閱讀

南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲

南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲
蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會

蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會
蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞

蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞
南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞

南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞
蒙市華女離奇失蹤 最後身影曝光

蒙市華女離奇失蹤 最後身影曝光
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來