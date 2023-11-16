蒙市華女伍妤婷失蹤 目擊者：事前曾阻止她下水

伍妤婷最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上划皮艇。（伍妤婷失蹤前的影片截圖）

蒙特利公園市 29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）在瓜地馬拉失蹤後，其家人多次要求知情者說出事發經過，但一直未收到回音。在事發近四周後，最後一個見到伍妤婷的現場目擊者終於發聲，稱自己曾試圖提醒Nancy不要下水。

伍妤婷最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在阿蒂特蘭湖（Lake Atitlán）坐上輕艇，有視頻記錄了她當時在湖上划船的樣子。然而，自伍妤婷失蹤後，她的家人多次表示，同行團員中有人目睹了所發生的事情，卻一直沒有站出來。

同行的瑜伽旅行團成員、最後一個見到伍妤婷的人Christina Blazek，透過律師回顧了當天的事發經過。律師透過ABC7電視台表示，Blazek沒有和伍妤婷一起去任何地方，她們倆是在湖上偶然相遇的，並且有過對話。 當時，伍妤婷說自己想游泳，Blazek試圖勸阻伍妤婷不要下水，因為風浪和水流很大。但伍妤婷忽略了Blazek的警告，進入水中。 在這個過程中，Blazek的輕艇被水浪推開了。

隨後，Blazek試圖拉回輕艇，並再次靠近，但她失去了對輕艇的控制 ……當Blazek再轉身時，伍妤婷已經不見了。Blazek隨後尋求幫助，並發出了求救信號。

律師表示，Blazek在事發後不是如傳言所說逃離了瓜地馬拉，而是與當地政府進行交談，並試圖告訴他們應該去哪裡尋找。她向警方完整地陳述了事發經過。

律師還表示，Blazek因為這次經歷受到創傷，需要時間調整。 但伍妤婷的家人在電子郵件中要求Blazek挺身而出協助當局，他們還在電子郵件中質疑Blazek為何拒絕與他們交談，並要求Blazek幫助他們了解事情經過。家人在郵件中表示，如果Blazek拒絕合作，他們將追究此事。