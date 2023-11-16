聖蓋博谷地區驟降大雨 周五起有第二波

亞市15日突降大雨，部分路段出現積水現象。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷地區多個城市，11月15日（周三）驟降大雨，包括眾多華人居住的蒙特利公園市 （Monterey Park）、阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia ）等城市，大雨突降，部路段瞬間積水。氣象專家表示，真正的風暴將在17日（周五）、18日（周六）到來，屆時將有傾盆大雨。

15日中午時分，亞市開始突降中至大雨，不到幾分鐘，市中心附近居民小區的部分路段，就出現嚴重積水現象。居民張女士表示，早上出門送孩子上學時還是天氣晴朗，看氣象預報說晚上才會降雨，沒想到中午11時多一點，驟雨急降，她擔心孩子沒有帶雨具，會不會淋著。住在阿市的林小姐表示，有一段時間，當地雨量也特別大，讓她不得不取消剛準備出門的行程，但大雨很快轉為中小雨。

根據國家氣象局（National Weather Service）的消息，加州 海岸外的低壓系統，第一波周三在南加 州登陸，帶來陣風和局部雷暴，預計降雨量為1到3吋；周三晚上、周五晚上至周六早上將出現最強的傾盆大雨。氣象局表示，山區的陣風周三、周四可能達到每小時50哩。