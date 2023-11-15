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洛杉磯105、110號公路交叉口 14日又傳火警

洛杉磯訊
洛杉磯105號和110號高速公路交匯處的立交橋下，14日早晨發生火災。（取材自KTLA5電視台）
洛杉磯105號和110號高速公路交匯處的立交橋下，14日早晨發生火災。（取材自KTLA5電視台）

導致30萬人通勤受阻的洛杉磯市中心大火僅過去3天，又有一場新的火災在洛杉磯市繁忙的高速公路附近爆發。 14日（周二）早晨約7時，多名駕駛員報告稱，洛杉磯105號和110號高速公路交匯處的立交橋下發生火災。

視頻來源：現場目擊者、Oscar_duran08@Tiktok；後製：記者趙健

根據目擊者拍攝的畫面，火災的濃煙已經影響了105高速公路上行駛的車輛，交通開始放緩。 火源似乎位於東行105號至南行110號過度匝道的立體交叉下。另一條影片顯示，起火點位於住宅區內的道路盡頭，火勢已蔓延至附近的植被。交通部門的工作人員當時正在高速公路的路肩上尋找更好的角度以控制火勢。附近居民也走出家門觀望火災現場。

據KTLA5電視台報道，這場火災發生在高速公路立交橋下的一處帳篷營地，目前火勢已控制在該區域內。 火災的嚴重程度遠不及導致10號高速公路無限期關閉的大火，周二早上的撲救工作也相對容易。消防人員到達現場後部署了水管線進行滅火行動，截至上午7時15分，火勢已被控制。當局未宣布任何延誤，也無人員受傷的報告。

洛杉磯

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