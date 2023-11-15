紐森14日宣布 10號封閉路段3~5周恢復通車

州長紐森14日宣布，10號公路將在3至5周內恢復通車。（取材自州長辦公室）

州長紐森 （Gavin Newsom）14日上午宣布，洛杉磯 10 號高速公路預計將在三到五周內重新開放。上周末，由於一場火災對多達100個支撐柱造成嚴重損壞，每天為30萬輛汽車通行的主要幹道雙向關閉。修復公路所需的重要建材已經到位，目前預計不會出現供應問題。

紐森說：「由於我們的人員、工人和工程師努力搶修，我們現在預計能夠在三到五周內重新開放10號高速公路。」

另外，洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）要求位於市中心的企業，在10號高速公路因火災受損修復之前，儘量讓員工遠程辦公。洛杉磯市消防局長克里斯汀．克勞利（Kristen Crowley）表示，周六發生在10號公路底下存貨區的火災雖已撲滅，但導致10號公路阿拉米達街（Alameda Street）到聖塔菲大道（Santa Fe Avenue）的路段關閉。

加州 運輸廳（CalSTA）廳長奧米沙金（Toks Omishakin）表示，紐森州長已發布緊急命令，准許工作人員在周末對損壞情況進行評估，並將潛在危險的物質樣本送往實驗室檢測。檢測結果若為安全，工作人員將進一步評估受損支柱的結構完整性。

對於必須前往洛杉磯市中心的民眾，貝斯建議搭乘地鐵等大眾運輸交通工具。需要開車的人被要求改行駛5號、101號或110號高速公路。Metrolink已計畫增加在聖伯納汀諾線（San Bernardino Line）至市中心的服務頻率。

火災發生地點由州政府出租，但紐森在新聞記者會上表示，租用該空間的公司違反租約條款，但由於正在進行訴訟，無法提供進一步細節，也無法認定該公司是否該對火災負責。