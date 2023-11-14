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州長：10號公路遭蓄意縱火 市中心路段無限期關閉

洛杉磯訊
大火熔化公路鋼製護欄，造成巨大損失。（取材自KTLA5電視台）
大火熔化公路鋼製護欄，造成巨大損失。（取材自KTLA5電視台）

洛杉磯市中心附近的10號公路11月11日（周六）發生大火，估計約有30萬名通勤者受影響。從阿拉米達街（Alameda Street）到聖塔菲大道（Santa Fe Avenue）的路段，將無限期關閉，造成交通噩夢。州長紐森（Gavin Newsom）13日指出，初步調查研判，有人故意縱火，是導致此次災難的原因。

紐森在13日的新聞發布會中表示，加州消防廳（Cal Fire）的初步調查顯示，這場大火是有意為之（intentionally set）。嫌犯在存貨區（storage yard）放火，那裡有許多汽車及倉儲托盤等易燃物，最終導致這起災難性事件。截至13日，暫無縱火者體貌特徵描述信息。紐森呼籲知情者盡快與當局聯繫。

11日凌晨的大火吞沒10號公路下方的14街兩側，高溫熔化公路鋼製護欄，損壞消防車，支撐混凝土的大柱子也因此倒塌。當局表示，本周前往或途經洛市中心的通勤者，需要準備替代路線，比正常情況更早出發，並做好延誤計畫。

途經以下交會處需要改道，直至另行通知。北行5號公路至西行10號公路，南行5號公路至西行10號公路，西行60公路至西行10公路，Soto街10號公路西行入口匝道，Alameda街10號公路東行入口匝道，Santa Fe大道10號公路西行入口匝道。加州交通廳發布一張地圖，顯示10號公路關閉期間，周圍公路的替代路線包括101號、5號、110號、60號公路。

需要通勤10號公路受影響區域的民眾，有以下繞道建議。對於在10號公路東行的車輛，在Alameda和16號出口駛出高速路，之後返回高速路的駕駛者，需要沿著Alameda向北行駛，再沿著Olympic Boulevard向東行駛，然後在通往Lemon街的道路上重新進入東10號中街區；或者，沿著Alameda向北行駛，再沿著7街向東行駛，然後進入5號公路。對於在10號公路西行的車輛，沿著Washington大道向西行駛，再沿Central Avenue向北行駛，然後沿著16街再次向西行駛，重新進入10號公路西行路段。

10號公路部分路段關閉期間，西行、東行繞道路線。（取材自加州交通廳）
10號公路部分路段關閉期間，西行、東行繞道路線。（取材自加州交通廳）

洛杉磯交通局 （LADOT）總經理 Laura Rubio-Cornejo 表示，目前在市中心或周邊地區出行的最佳選擇是公共交通，尤其是地鐵，可以讓乘客完全避開受影響地區。

當局建議可以使用Metro網站規畫行程。 從13日（周一）早上開始，Metrolink將擴大其在聖伯納汀諾線（San Bernardino Line）的服務範圍，增加車廂，以支持受10公路關閉影響的乘客，確保從內陸帝國到市中心的出行暢通無阻。官員在新聞稿中指出，每個方向將增加6趟列車，早上3趟，下午和晚上3趟，連接洛杉磯聯合車站（L.A. Union Station）和柯汶那車站（Covina Station），其間所有站點均停靠。

洛杉磯聯合車站和柯汶那車站間的臨時往返服務，將按照以下時間表運行。從洛杉磯聯合車站出發的時間，包括上午5時50分、8時08分、10時38分、13時38分、16時22分、18時23分；從柯汶那出發的時間包括早上6時59分、9時11分、11時44分、15時11分、17時15分、19時15分。Metrolink票持有者，可以免費搭乘所有洛杉磯地鐵線路和巴士。

當局鼓勵出行民眾定期造訪洛杉磯緊急管理部 （L.A's Emergency Management Department）網站，以了解加州交通局提供的道路封閉、替代路線建議、以及其他交通選擇和公路維修估算的最新資訊。

11日凌晨的大火吞沒10號公路下方的14街兩側。（取材自KTLA5電視台）
11日凌晨的大火吞沒10號公路下方的14街兩側。（取材自KTLA5電視台）
10號公路部份路段無限期關閉，造成交通噩夢。（KTLA5電視台）
10號公路部份路段無限期關閉，造成交通噩夢。（KTLA5電視台）

洛杉磯 加州 紐森

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