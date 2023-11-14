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感恩節旅遊恐破紀錄 南加居民首選聖地牙哥、賭城

編譯陳盈霖／綜合報導
根據AAA，今年感恩節南加州出遊人數恐創紀錄。（Getty）
根據AAA，今年感恩節南加州出遊人數恐創紀錄。（Getty）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，南加州感恩節旅遊恐破紀錄。根據南加州汽車俱樂部（AAA），自11月22日周三到11月26日周日的五天內，預計將有多達460萬南加州人利用公路或飛機出遊。去年該地區有破紀錄的450萬出遊人次，今年預計增加3%。

AAA預測，加州大部分旅客（約390萬人）可能會開車出遊，56萬6000人搭乘飛機，12萬人搭乘巴士、火車或郵輪等。

AAA也預計全國範圍內，今年的感恩節將成為有史以來第三繁忙節日，預計全國將有5540萬人出行。據悉有史以來感恩節旅遊人數最多是於2005年，約5860萬人。該機構發言人舒沛（Doug Shupe）說，「今年的感恩節旅客出遊人數，反映人們持續渴望與親友共度時光。」

溫暖的地方是許多旅客出遊目的地，主題樂園、郵輪港口城市也是假期期間最受歡迎的目的地之一。對南加州居民來說，聖地牙哥是感恩節度假者首選目的地之一，此外還有拉斯維加斯、聖塔芭芭拉、大峽谷和墨西哥郵輪等。

根據運輸公司INRIX，南加州高速公路最繁忙時間將為11月22日周三下午和晚上，最受影響的公路可能是洛杉磯和貝克斯菲（Bakersfield）之間的5號公路，預計比正常所需時間多出88%。

AAA稱，其他受影響的路線，包括11月26日（周日）下午10號公路和聖地牙哥之間的15號州際公路南向，11月24日周五下午貝克斯菲和洛杉磯之間的5號公路以南路段。

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