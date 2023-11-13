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華航感恩節折扣 最高15%

記者張宏/洛杉磯報導
中華航空（China Airlines）12日推出感恩節優惠，折扣高達85折，從14日至28日開票，出發時間是明年1月13日至5月15日。（華航提供）
中華航空（China Airlines）12日推出感恩節優惠，折扣高達85折，從14日至28日開票，出發時間是明年1月13日至5月15日。（華航提供）

中華航空（China Airlines）12日推出感恩節優惠，折扣高達85折。從11月14日至28日開票，出發時間是2024年1月13日至5月15日，由北美飛往亞洲各大城市的華航航班機票，均可享有特惠折扣。

華航地區營業經理李宜真表示，感恩節促銷的是2024年出行的機票，主要為美國和加拿大出發的航班，商務艙優惠折扣是15%，其他艙是10%。客人能節省幾十元到幾百元不等。例如明年1月中旬出發，3月返回洛杉磯的台北往返經濟艙價格，折扣前是915元，折扣後預計只需800多元。華航目前安大略出發前往台北，是每周七班，洛杉磯LAX出發，是每周10班。值得提醒是，明年5月前都會按照冬令時航班表出發。同時華航舊金山出發，到台北的航線每周將增加2到4個航班，但時間不固定，建議旅客查詢官網為準。

李宜真鼓勵旅客加入華航會員，這樣就能享受「生日我最大」折扣，出發當月過生日的旅客，乘坐華航可享受95折優惠或區域線商務艙9折優惠，不可與其他優惠疊加使用。晶鑽卡、翡翠卡、金卡會員於生日當月搭乘航班，除飛行哩程外，還獲贈生日哩程2000哩。企業會員也有優惠，個人會員是累計點數，企業會員也可累計點數換升倉等。

華人李小姐疫情結束後，就一直想去台灣旅行。她說，1月到5月是淡季，天氣也不熱，利用這個感恩節折扣，不到800多元的價格就能往返，還可順道去日本遊玩，利用日元匯率下降，購買藥妝和面膜，簡直不要太划算。

華航明年還將推出各種促銷活動，目前搭乘北美華航自營航班的豪華商務艙旅客，可免費兌換機上Wi-Fi上網使用劵。華航即日起到2024年12月30日華夏會員(不限卡別，持實體卡或電子卡) 透過華航諾富特官網訂房輸入促銷代碼「CAL88」，並持實體卡或電子卡辦理入住，即可享不限房型門市價88折優惠，需外加10%的服務費。

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