饒影凡競選總部開張 喊10萬票贏初選

饒影凡競選總部開張，（左起）伍國慶、王愛琳、高卿、饒影凡、楊懷週、鄭博仁。（記者啟鉻／攝影）

蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu)參選加州 第25選區參議員 競選總部11日開張啟用，多位民選官員及支持者前來相挺。饒影凡表示，首先要拿下超過10萬張選票贏得明年3月初選，呼籲華人 選民投票支持。

饒影凡競選總部位於阿罕布拉市（1411 S. Garfield Ave. Alhambra)。自宣布競選以來，她已獲得亞裔社區頗有影響力的華裔民選官員趙美心、馬世雲、方樹強、伍國慶等人背書。她表示，距離2024年3月5日初選只有數個月時間，競選總部啟用，競選作業全面展開。隨後，她將開設第二個競選辦公室，方便職員與義工們分工合作，向選民登門拜票、電話拜票等。她呼籲支持者全力相挺，讓她高票當選。

饒影凡表示，從市議員到參選州參議員是一個很高的台階，但上一次競選加州主計長，雖然失利但也獲得很高曝光率，讓更多選民認識了解，也是一次很好的學習機會，讓自己能夠在競參選州參議員時有更多的經驗。此次參選立法機關民意代表是非常重要的。

她指出，自己可以流利說中文、廣東話，與華人社區交流和服務很有優勢，當選後將專注教育、醫療保健、環境永續，以及經濟發展。她強調，還會在心理健康方面多作工作，避免家暴、槍枝暴力發生。

當天出席競選總部啟用儀式的有前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）、亞凱迪亞市副市長高卿（Michael Cao）、市議員鄭博仁（Paul P. Cheng）、王愛琳（Eileen Wang），加聯泰平醫療網執行長楊懷週，以及來自天普市、巴沙迪那市和南巴沙迪那市等多個城市民選官員。