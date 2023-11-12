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蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會

記者丁曙／蒙特利公園市報導
每月水費帳單是家庭基本消費之一。（Gettyimage）
每月水費帳單是家庭基本消費之一。（Gettyimage）

蒙特利公園市政府擬將調漲水費，該提案將在2023年12月6日公聽會上提交給市議會批准，如果獲得通過將於2024年1月1日生效。

根據蒙市政府網站公布的單戶居民家庭水費標準，現行每100立方呎水費2.89元，到2024年1月1日將調升到3.41元，以後逐年上調，到2027年上調到4.6元。

此外，蒙市水費採用分級費率，第一級（0至6個單位，一個單位100立方呎）每100立方呎水費2.89元，第二級（7至12個單位）每100立方呎水費3.15元，第三級（13個單位或以上）每100立方呎水費3.37元，以後同步逐年上調；平均水費從目前的每100立方呎3.29元，至2027年上調到5.73元。

根據加州憲法第XIII D條第6款（第218提案），任何民生公用費率的調漲，必須至少提前45天召開公開聽證會，並將這些擬議的費率調整資訊，以郵寄方式通知所有受影響的業主和用戶。218提案還建立了一個抗議程序，提供民眾反對擬議的稅率調漲時遵循。因此，蒙市政府向市民公告聽證會的日期、時間和地點。

調漲水費公開聽證會將於2023年12月6日晚上6點半在蒙特利公園市政廳（Monterey Park City Hall, 320 West Newmark Avenue, Monterey Park, California）市議會大廳舉行。在此公聽會上，任何人都可以對擬議的費率調整發表意見。如果反對費率調整，請於公聽會前以郵寄方式或親手遞交書面抗議至蒙市書記處，地址：City of Monterey Park, Office of the City Clerk ，320 West Newmark Ave, Monterey Park，CA 91754 。

此外，書面抗議可在聽證會之前或聽證會上親自提交。蒙市將計算在公聽會結束之前收到的所有正確填寫的書面抗議。如果大多數受影響的業主和用戶提出書面抗議，建議調漲的水費費率將不會生效。但不計算公聽會結束後收到的書面抗議。沒有書面的口頭抗議也不計算在內。任何有關此通告的疑問，請致電蒙特利公園市財務部626-307-1342。

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