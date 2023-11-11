哈仙達拉朋地聯合學區關閉4校 抗議聲中通過議案

哈仙達拉朋地聯合學區委員會聽取Diane Alfaro等家長的反對意見。（取材自KTLA電視台畫面）

洛杉磯 縣哈仙達拉朋地聯合學區 （Hacienda La Puente Unified School District）9日晚間舉行委員會議，儘管大量家長反對，但在動用警力清場後，委員會在隔天凌晨3時還是以3比2通過關閉四間學校的決議。

聖蓋博 谷論壇報指出，關閉的學校為Bixby Elementary School、Sunset Elementary School、Los Robles Academy與Del Valle Elementary School，原因是招生率愈來愈低之下必要的結構重整。

事實上，洛杉磯地區的各個學區都面臨招生率減少的問題，背後成因可能是出生率越來越低。但是關閉四間學校還是引發民眾激烈反應，大批家長湧入委員會場與會堂外的通道。

不少家長請委員再考慮關校可能引發的交通與安全問題。家長Diane Alfaro說，這些學生只有這幾個學校能上，因為他們沒有其他學校能去了，委員們一點都不考慮學生感受，也不想想失能兒童的特殊需要。

因為反對民眾太多，主席Christine Salazar一度宣布休會，請來管區警察清場後才能繼續議事。