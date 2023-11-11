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大選+農曆新年 南加台僑開始預訂機票

記者張宏／洛杉磯報導
華航會在感恩節11月14日開始促銷明年的早鳥票。（華航圖片）
華航會在感恩節11月14日開始促銷明年的早鳥票。（華航圖片）

2024年1月14日台灣大選，南加台僑現已開始訂購洛杉磯飛台灣參加大選加過農曆新年的機票。目前執飛洛杉磯／台北的三家航空在大選和春節期間的票價基本都在1100元上下。

華人劉女士表示，2024年大選是台灣的關鍵選舉，她已預訂在大選前回台灣的機票，她當時買的價格是1100元左右，順便在台灣過春節，前後一個月的時間很寬裕。她認識的一些台僑也都預訂或準備預訂大選前返台機票。

根據星宇航空官網，1月10日出發、2月15日返回的經濟艙票價是1155元左右，長榮航空在這個時間段的經濟艙往返機票也在1169元左右，中華航空則經濟艙票價在1000元上下。

中華航空地區營業經理李宜真表示，華航會在感恩節前的11月14日開始促銷明年的早鳥票，主要針對明年出發的航班，會是不錯的折扣，敬請期待。目前已有客人在預訂明年回台灣參加大選和過年的航班，但是華航不會在選舉期間做團體票，大家都是自行購買。

如果選舉回去，過完年回來，也是1月10日出發，2月15日返回，根據華航官網，經濟艙往返含稅價格約在1038元上下，而豪經艙含稅也不過是約2008元上下。華航目前安大略出發是一周7班，洛杉磯LAX出發是每周10班。5月前都會按照冬令時班表出發，希望大家預留足夠的時間去機場，避免遲到。

洛杉磯 長榮 南加

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