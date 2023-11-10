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入冬首場暴風雨下周襲南加 降雨最多達6吋

記者楊青/洛杉磯報導
國家氣象局預計11月14日至17日之間，首場冬季暴風雨將橫掃南加州，帶來降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達３至６吋。（國家氣象局）
國家氣象局預計11月14日至17日之間，首場冬季暴風雨將橫掃南加州，帶來降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達３至６吋。（國家氣象局）

國家氣象局正在追蹤南加地區入冬以來可能出現的第一場暴風雨，預計11月14日至17日即下週二至五之間，高海拔地區預計將出現大範圍降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達3至6吋。

洛杉磯地區國家氣象局9日預報稱，南加州下週中間段的3天内，可能會出現一至兩場風暴，帶來中到大雨。大洛杉磯地區降雨的機率為90%，大部分地區50%的機率可能降雨1至3吋，10%的機率降雨可能高達3至6吋。風暴預計在部分地區形成洪澇，濱海地區會出現大浪，海拔6000呎及以上山區大機率出現降雪。

南加最南邊的聖地牙哥國家氣象局9日發佈的預報則表示，隨著太平洋低壓影響西海岸，下週聖地牙哥地區將面臨重大天氣變化，預計下週三至週五期間，低壓氣流會給當地帶來中等到局部強大降雨。

氣象部門提醒民眾在可能的暴風雨到來之前，注意清理房屋周邊的渠道，確保激流暢通；民眾在暴風雨期間的戶外活動建議提前做好備案，遠離水流匯集和山谷低窪區域。氣象台將會在未來幾天為民眾提供更為詳細的天氣動態，可多加留意。

2022年冬季至2023年春季南加州普遍雨水豐沛，國家氣象台表示，下週的暴風雨可能是未來幾個月南加州冬季天氣的預演。

氣象學家最近在評估南加州今年冬季氣候時表示，他們對「聖嬰」氣候模式正在南加州加強非常有信心，強勁的「聖嬰」氣候預計將持續到2024年春季，以數字計算，他們認為「聖嬰」天氣模式的加強將100%持續整個冬天，90%的把握將持續到春季，意味著南加州乃至整個加州今年冬天將是非常多雨的天候。

南加 加州 洛杉磯

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