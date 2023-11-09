洛縣警局4僱員 1天內相繼自殺

LASD發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。（取自NBC4截圖）

洛杉磯 縣警察局（LASD）7日發表聲明稱，該部門的一名退休 人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。 警方目前尚未公布更多死亡細節，也未表明自殺事件之間是否存在聯繫。

據消息人士稱，6日（周一）上午約10時30分，第一名受害者在縣屬地瓦倫西亞（Valencia）被發現，他是擁有25年職業生涯的指揮官Darren Harris，其屍體於6日早上在家中被發現，死於自殺性槍傷。中午過後，警局在退休警佐霍夫蘭(Greg Hovland) 的石英山(Quartz Hill) 家中發現了他的屍體。

日落後不久，另一名員工被發現死在史蒂文森牧場的一處住所。 7日上午7時30分，報告了第四起死亡事件，當時警局兇殺案探員前往波莫納(Pomona)的一家醫院，另一名員工自殺身亡。

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）透過新聞稿說：「得知這些死亡事件後，我們感到非常震驚，整個部門的情緒受到了衝擊，我們正在努力應對我們部門大家庭中不僅是一位， 而是四位深受愛戴的現職和退休成員的去世。」

另據聖塔克拉利塔谷信報（The Signal）報導，LASD消息人士稱，死於史蒂文森牧場的受害者是一名60歲的女子，在縣屬地卡斯泰克的Pitchess拘留中心任監護助理。 另一名7日上午死亡的受害者在Pitchess監獄 最高安全區域的北縣懲教所工作。