白住575天 洛地獄租客終於離開 揚言會回來

「地獄租客」霸租的這棟豪宅。（取材自KTLA 5）

被稱為洛杉磯「地獄租客 」的Elizabeth Hirschhorn，在布倫塢（Brentwood）豪宅中免費居住長達575天，終於在11月3日（周五）搬離，她在警察的監督下離去 ，但聲稱只是暫時離開，仍將努力重回這處住所。

11月3日，房東 Sacha Jovanovic看到幾名陌生男子在租客房間進進出出，隨即報警，後被證實是幫忙搬家的工人。當地媒體拍攝到「地獄租客」Hirschhorn，在警察的護送下離開這棟豪宅，她的所有物品都被拖到一輛白色貨車上。

據悉，這名「地獄租客」把自己的物品，搬到洛杉磯市中心一家設施齊全的長期住宿酒店。房東對此無法理解，「一個被曝光為詐騙租金 的人，竟然還能在洛杉磯繼續租房。

55歲的房客Hirschhorn是哈佛大學畢業生，自2021年9月以來，她最初以租借Airbnb的名義，開始居住在這棟價值350萬元的豪宅中。合約到期後房客不願搬走，並在接下來的一年多霸租房子不再付租金，甚至提出房東需支付10萬元搬遷費。「地獄租客」的理由是房東違反法律，居住的ADU未獲得政府可以入住的批准，而且浴室也是在未經許可的情況下建造，她的律師稱，在這樣的情況下，不支付租金合理合法。

房東房客雙方鬧上法庭，開始長達18個月的起訴拉鋸戰。房東對房客下達驅逐令，但被一名法官以該市租金穩定條例為由阻止，此後房東繼續提出拖欠租金索賠；而房客則以15項違法行為指控房東，指控對方疏忽、妨害、故意造成精神困擾、非法商業行為、違反洛杉磯縣新冠疫情租客保護條例。

雙方互持己見，判決僵持不下，房客最終在3日這天選擇離去，但計畫有一天還會再回來。