盜竊團夥專業化 屢次被盜店家無奈

阿罕布拉華裔商家，3日有兩名中東地區模樣的女子走進店中不停發問，不久後，經理辦公室即遭洗劫。（圖：店家提供）

「我們每次被偷被盜都報警，但每次都沒有著落」，阿罕布拉 華裔商家表示，3日店鋪被盜向當地警方報案，結果來了兩名警察，只是大略問了一下情況，「連指紋都沒有取」。

Fernando劉表示，3日下午他們發現被盜後馬上報警，警局派來了兩名警察，但除了簡單問問，沒有進一步調查什麼。他表示，近年深感治安一年比一年差，過去五年中，僅他們一家店，不算平常的小偷小摸，光是損失數千元到數萬元的失竊事件已發生了七、八次，有母女檔偷盜，也有全家檔偷盜。疫情 期間還曾一個月内兩度被盜，盜賊團夥大動作剪斷鐵絲網，將汽車開進停車場，裝滿贓物後揚長而去；還曾遭受父女檔大盜半夜開著奔馳來盜竊貨車消音器，氣憤又無奈。

他表示，每次被盜一定報警，但警方的態度似乎越來越讓人心寒，「甚至變成了警察接到報警，首先要問大概損失多少錢，感覺好像偷得少了不用報警」。他曾經被盜損失將近3萬元，店中四台電話和汽車輸油管先後被盜，向警方報告，警方回問他損失多少錢，同時表示因為損失不大，警方人手吃緊，就不去現場看了，45天後會根據受害商家的報告做出回復。

劉先生表示，山谷大道華人 商家雲集，近年頻受被盜之苦的商家遠不止他一家。據他所知近期周邊的就有餐飲等多家華人商家被盜，「但很多人都感覺除非真的出人命，被盜報警根本沒用，小偷小摸乾脆不報案，自己認虧」。他說，他的店面最近多次被流浪漢進來「白拿」，這是過去從來沒有的事，現在卻愈來愈頻繁，非常無奈。

作為聖蓋博谷華人足浴業者聯合會負責人，劉先生特別提醒商家同行，現在經濟重啟，盜賊似乎摸清很多商家開始大量進貨的狀況，伺機下手偷盜，建議商家加強保安。他表示，這些盜竊團夥似乎非常專業，不僅在時間上操作老練，配合也越來越專業。他特別提醒，現在很多犯罪團夥利用年輕貌美的女性出場，這些人看似人畜無傷，而且態度和善，卻不知迷惑了受害人。