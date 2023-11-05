華女照顧患癌兒子 家人變故過往造就堅強性格

楊安瑜一家參加南加州雲南同鄉會第二屆理事會換屆典禮。（圖：楊安瑜提供）

南加州 華女楊安瑜，在過去八個月經歷了過山車般的生活，她一邊要照顧4歲兩次患癌的兒子Evan，還要照顧不到兩歲的小女兒Emma。不過在這段經歷中，楊安瑜並沒有崩潰過，這除了朋友、丈夫、親戚的支持，還與她過往獨特的人生經歷有關。

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楊安瑜說，雖然兒子確診癌症讓她很痛心，但她在兒子和家人面前卻從來沒有大哭過。唯一一次發洩情緒式的崩潰大哭，是在與國內她曾經所在的天主教教堂義工組組長打電話時。她說，電話一接通就忍不住大哭，但與組長溝通後，讓她備感安慰。楊安瑜說，當每天專注在繁忙的日子中，從來沒有哭過，但旁人的一番安慰和關心，反倒讓她破防。

楊安瑜與菲律賓裔丈夫相識於中國北京 ，兩人都是虔誠的天主教徒。楊安瑜給丈夫起了中文名叫「瑪竇」，源於明代來中國的天主教先驅傳教士利瑪竇。楊安瑜與丈夫是靈魂伴侶，雙方不但在教義上高度契合，生活中更是好伴侶。在照顧生病的Evan期間，雙方互相鼓勵、陪伴，一起度過這段艱難的日子。

說起Evan生病的這段日子，楊安瑜說這並不是她人生中最艱難的時候。她過往兩段挫折造就了她現在堅韌、理性解決問題的性格。楊安瑜回憶，第一次挫折是她在19歲，高考復讀期間，母親中風後癱瘓在床，兩年後去世。這對楊安瑜是個沉重的打擊，她感覺是自己的叛逆導致母親離世，在之後的幾年裡，內疚和遺憾一直圍繞著她。

第二次她受到的打擊是家人的一連串變故，楊安瑜的姐姐當時在醫院工作，有高薪又穩定的工作。但因交往12年的初戀男友移情別戀，導致姐姐一蹶不振，迷上了算命，並與一位「仙姑」走得很近。

楊安瑜回憶，姐姐失蹤那天下著大雨，她在可以開車的情況下，卻偏偏搭乘大巴車去見「仙姑」。姐姐最後的身影是出現在與「仙姑」見面的地點，從此再也沒有了她的蹤跡。楊安瑜說，每每想到姐姐可能現在正在哪裡受苦，她就很痛心。

姐姐失蹤後約一個月，當時年事已高的奶奶不小心摔了一跤後離世，不久後爸爸又因家裡一連串的變故和打擊，患上了癡呆症，無法與人正常交流。

兩段人生大變故，深深地改變著楊安瑜的生活和性格。後來她信奉了天主教，從家鄉雲南的小村子中走出來，在北京闖出一番事業，並結實了現在的丈夫。

如今在南加 州，在Evan生病期間，楊安瑜一家收穫了眾多來自親戚、朋友、僑團的照顧和關愛，讓這一家人備感溫暖，包括南加州雲南同鄉會的幫助。在10月21日同鄉會的換屆典禮上，楊安瑜一家作為嘉賓分享了小Evan抗癌的故事，感動了現場所有人。