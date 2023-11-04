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加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員

記者楊青／綜合報導
民主黨加州眾議員Wendy Carrillo3日因醉酒駕駛撞上路邊多輛汽車被捕。（取材自couragescore.org）
民主黨加州眾議員Wendy Carrillo3日因醉酒駕駛撞上路邊多輛汽車被捕。（取材自couragescore.org）

有意取代洛市議員梁家訓（Kevin de León）、正在全力競選洛杉磯市第14區市議員的民主黨加州眾議員Wendy Carrillo3日上午被捕，原因是醉酒駕駛並撞上停泊在路邊的多輛汽車。這也是Carrillo在最近5個月内第二次被捕。

Wendy Carrillo是加州第一位以薩爾瓦多非法移民身分當選的州眾議員。

根據洛杉磯市（LAPD）警方報告， 43歲的Carrillo當天上午酒後駕駛，並涉嫌在洛杉磯市蒙特利路6200號街區（6200 block of Monterey Road）撞上多輛停靠在路邊的汽車。警方接報後趕往現場，並對Carrillo進行了身體酒精含量測試，最後以酒後駕駛爲由實施逮捕。監獄記錄顯示，她於3日凌晨1點30分左右被捕，凌晨4點左右登記拘留。目前還沒有關於她獲釋的直接消息。她本人也暫時未有回覆和評論。

民主黨籍的Wendy Carrillo2017年當選加州第52區眾議員，主要轄區包括洛杉磯東北部和格倫岱爾南部的部分地區。而在洛市第14區市議員梁家訓和前洛市議長馬丁內斯（Nury Martinez）、市議員塞迪洛（Gil Cedillo）及另一名工黨領袖2022年10月私下討論如何操縱洛杉磯市重畫選區的程序為自己謀取最大利益，並在談話中夾雜種族主義言論曝光而面臨多次被罷免挑戰後，Carrillo宣布競選洛杉磯市議會第14選區席位，挑戰有意繼續連任的梁家訓。

數月來，Carrillo在自己的競選網站上表示，「自2017年以來，我非常榮幸能夠代表包括洛杉磯市14選區大部分社區的民眾，我已準備好與大家一起在洛杉磯東北部、埃爾塞雷諾、林肯高地、洛杉磯市中心和博伊爾高地一起工作」，Carrillo號召她的支持者， 「是我們前進、我們療癒、我們組織、我們建造的時候了」，她說「我們的社區需要一位冠軍，請派我去市政廳。沒有人會比我更加努力為了你和你所愛的人去戰鬥」。

今年6月，Wendy Carrillo在參加酒店工人罷工抗議活動時違反警方規定被捕，當時抗議隊伍在洛杉磯國際機場附近遊行，但未配合警方事前提出的不能在世紀大道（Century Boulevard）上聚眾的要求。同時被捕的還有洛杉磯市的兩名市議員。

洛杉磯國際機場 加州 眾議員

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