長堤市首現本土登革熱 加州第2例

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）衛生官員11月1日確診該市首宗本土傳播的登革熱病例，該案例也引起社會大眾關注，因為此病毒通常與國際旅行者有關聯。這一病例也是繼兩週前巴沙迪那（Pasadena）之後，加州 報告的第二宗病例。

長堤市官員表示，雖然社區傳播的風險很低，但該病患者目前正在家中休養。該市市長理查森（Rex Richardson）也重申，社區健康是當局的首要關注點，他們正在積極與衛生部門合作，避免病例進一步增加，並呼籲市民清除可能積水的區域，以控制蚊子的滋生。

衛生官員則指出，登革熱是由受感染的伊蚊傳播的，而在美國，此病毒感染者都是那些曾前經去過流行區域的人們。值得注意的是，長堤市和巴沙迪那的病例並無近期的旅行歷史。他們還提到，多數感染者不會出現症狀，但約有四分之一的患者會經歷發燒、噁心、嘔吐、皮疹，以及眼睛、關節或骨骼疼痛等症狀，這些症狀通常在一周內消失。

為了防止登革熱進一步傳播，衛生局外展小組正在訪問受影響社區，教育居民如何防止蚊咬和控制蚊子繁殖。衛生官員戴維斯博士（Anissa Davis）強調，部門人員也在進行蚊子的誘捕和檢測 ，並加大力度預防蚊咬。