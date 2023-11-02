我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

華女失蹤最新進展 傳金芳遺骸找到

記者啟鉻／洛杉磯報導
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

中國47歲女子金芳（Fang Jin )赴美見52歲白人男性網友失蹤案，近日再有新進展。據知情人士透露，警方於日前在南加內陸安薩博雷戈（Anza-Borrego）沙漠發現更多人體遺骸，初步判斷就是失蹤華女金芳，她的家人已經獲得警方通知。

據稱，警方搜索小組10月28日在沙漠地區安薩博雷戈發現多塊人類遺骸。據與該案有關的律師施密特（David Schmidt）透露，他曾與金芳家人聘請的私家偵探交流過，確信新發現的遺骸就是失蹤的中國女子金芳。而與金芳見面的男性網友、52歲的前海豹突擊隊員菲茨帕特里克(John Fitzpatrick）的遺骸，已於9月17日由一名露營者在Harper Canyon地區找到的。

聖地牙哥縣警局資訊，死者菲茨帕特里克的法醫驗屍報告已被封存。雖然聖地牙哥縣警局法醫處尚未最終確定兩個遺骸的身分，但菲茨帕特里克和金芳的家人均已經獲得通知。

施密特表示，聖地牙哥縣警長辦公室將這個消息通知了金芳的家人，至於直接通知還是由私家偵探傳送消息，他尚不確定。

聖伯納汀諾縣警局對媒體發布聲明說，金芳與菲茨帕特里克的失蹤案調查仍在進行中，目前尚沒有更新。

據悉，根據天氣溫度記錄，金芳和菲茨帕特里克在7月22日失蹤時，安薩博雷戈沙漠高溫在華氏溫度106度至117度之間。數日之後，據一位執法部門消息人士說，菲茨帕特里克駕駛的四輪驅動豐田Tacoma輕型卡車，在安薩博雷戈沙漠的Harper Flats以南區域發現，車輛損壞嚴重已經被遺棄，但發現輕型卡車的具體日期未公開。這輛卡車仍遺棄在沙漠中，需要一架直升機才能吊走。

聖地牙哥 華女 豐田

上一則

洛市范奈斯高中 打群架3人刺傷

下一則

迷你南瓜樹 華人驚艷搶購

延伸閱讀

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑
田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計
華女金芳跨洋見網友失蹤 前夫聘偵探調查

華女金芳跨洋見網友失蹤 前夫聘偵探調查
美國現象／沙漠熱泉市 豐富溫泉、文化多元

美國現象／沙漠熱泉市 豐富溫泉、文化多元
華女金芳失蹤案 白人男友屍體南加州立公園尋獲

華女金芳失蹤案 白人男友屍體南加州立公園尋獲

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃