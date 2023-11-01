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亞凱迪亞附近華人聚居區爆槍案 3人受傷

記者邵敏／亞凱迪亞報導
華人居民區爆發多人參與的槍擊案件，已造成三人受傷。（記者邵敏／攝影）
華人居民區爆發多人參與的槍擊案件，已造成三人受傷。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市最近槍案頻傳，10月30日（周一）亞凱迪亞（Arcadia）附近爆發一起多人參與的槍擊案件，截止目前已造成三人受傷，均被送往醫院搶救治療。案件正在調查中，尚不清楚槍案起因，以及是否有涉案嫌疑人已被逮捕。

槍案現場位於North Lenore Avenue，靠近Lynrode Stre...
槍案現場位於North Lenore Avenue，靠近Lynrode Street。 （記者邵敏／攝影）

槍案發生在下午5時25分左右，案發地點位於北萊諾爾大道（North Lenore Avenue），靠近林羅德街（Lynrode Street）。多家主流媒體報導指出，案發地點位於亞凱迪亞市，但亞市議員鄭博仁(Paul P. Cheng)向本報澄清，案發具體地址並不屬於亞凱迪亞管轄地，而是屬於洛杉磯縣屬地區。

據受理此案的洛縣警察局稱，醫務人員當天下午第一時間趕到案發現場搶救受害者，警方先是找到兩名槍案受害人，第三名受害者在附近城市艾爾蒙地（ El Monte）被找到。

據悉，三名傷者目前都在醫院治療，警方尚未透露傷勢情況，也沒有提供關於受害者的年齡、性別等任何詳細資訊。案情細節有限，還不清楚究竟是什麼原因導致這起涉及多人的槍擊事件，當局也沒有公布是否正在抓捕一名或多名槍案嫌疑人。不過，上周阿罕布拉事才出現槍響，沒想到不到一周華人城市又發生一案。

案發現場是個安靜的居民社區，附近住著許多華人，目前尚不清楚槍擊案是否涉及華人。現場旁邊就是Rio Hondo School小學，還有一座Arcadia Friends Community教堂。

案發第二天上午，有兩輛黑色汽車從現場拖出。（記者邵敏／攝影）
案發第二天上午，有兩輛黑色汽車從現場拖出。（記者邵敏／攝影）

槍擊案件發生的地方就在一幢居民樓內，案發第二天上午，本報記者看到，有兩輛黑色的汽車從現場拖出，其中一輛是皮卡車，但現場警官沒有解釋槍案與這兩輛車有什麼具體的關係。周圍大片區域仍被禁止出入的膠帶封鎖著，多名警察正在現場調查案件，詢問任何可能的目擊者。

案發現場是個安靜的居民社區，附近住著許多華人。 （記者邵敏／攝影）
案發現場是個安靜的居民社區，附近住著許多華人。 （記者邵敏／攝影）

一位不願具名的華人女士，說自己在這裡居住了20多年，治安向來較好，從未聽說發生過這麼大的槍擊案件。案發時這名華女就在槍案發生的路上散步，一切看上去都很安靜，她沒想到十分鐘後，這個地方就爆發涉及多人的重大槍案 。

華女表示，自己並不認識發生槍案的這戶人家，因為案發正好在萬聖節前後，現場一些房子門前還有萬聖節裝飾，她提出自己的擔憂，孩子們這幾天都在上門挨家挨戶討糖，發生這麼嚴重的槍擊案件，覺得十分不安全。有多名華人從現場經過，聽說這裡發生槍擊案件，個個面露驚恐神色，並慌張離去，不願多說什麼。

槍擊 華人 亞凱迪亞

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