南加范杜拉縣 住房短缺3萬6161套最嚴重

最新研究顯示,范杜拉縣是全國住房短缺最嚴重的地區。(記者趙健/攝影)

美國長年處於住房短缺危機之中,疫情後情勢更加嚴峻,導致房價居高不下,民眾購屋更加困難。在全國各地區中,加州 范杜拉縣(Ventura County)是住房短缺最嚴重的地區。

住房政策研究非營利組織Up for Growth的最新研究表明,全國大都會 地區的短缺住房共計255萬套,占全國房屋供應總量的3.3%。其中,加州的住房缺口達到87萬3730套,占全州房屋供應的6.5%,約為全國水平的兩倍,是住房短缺危機最嚴重的地區之一。在美國25個住房短缺最嚴重的大都會區中,共有11個位於加州。報告指出,加州高昂的住房成本與住房無法趕上人口和經濟的成長有關。

研究顯示,范杜拉縣是全國住房缺口最大的地區,房屋缺口高達3萬6161套,短缺率為12.5%。 范杜拉縣是洛杉磯 縣以北的傳統農業區,人口近90萬,包括奧克斯納市(Oxnard)和范杜拉市等城市,以及聖他克拉拉河(Santa Clara River)沿岸的農業城鎮。

在全國住房短缺最嚴重的地區排名中,排名第三的是內陸帝國(Inland Empire)地區,短缺率為10.7%,大約16萬841套住房。南加州洛杉磯縣和橙縣地區排名第14位,短缺率為7.1%,共33萬2275套房屋短缺。

報告分析,近十年來,全國前25個主要都會區的房屋供應量首次呈增加趨勢。 雖然從表面上來看,這對購房者和租客來說是個好消息,但實際情況卻並非如此。美國的住房危機一直在加深,這是由一個世紀以來的排他性住房政策造成的;與此同時,近十年來,劇烈的人口變化、歷史性經濟衰退和長期住房建設不足,也加速了危機的惡化。