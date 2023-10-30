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南加范杜拉縣 住房短缺3萬6161套最嚴重

記者趙健／洛杉磯市報導
最新研究顯示，范杜拉縣是全國住房短缺最嚴重的地區。（記者趙健／攝影）
最新研究顯示，范杜拉縣是全國住房短缺最嚴重的地區。（記者趙健／攝影）

美國長年處於住房短缺危機之中，疫情後情勢更加嚴峻，導致房價居高不下，民眾購屋更加困難。在全國各地區中，加州范杜拉縣（Ventura County）是住房短缺最嚴重的地區。

住房政策研究非營利組織Up for Growth的最新研究表明，全國大都會地區的短缺住房共計255萬套，占全國房屋供應總量的3.3%。其中，加州的住房缺口達到87萬3730套，占全州房屋供應的6.5%，約為全國水平的兩倍，是住房短缺危機最嚴重的地區之一。在美國25個住房短缺最嚴重的大都會區中，共有11個位於加州。報告指出，加州高昂的住房成本與住房無法趕上人口和經濟的成長有關。

研究顯示，范杜拉縣是全國住房缺口最大的地區，房屋缺口高達3萬6161套，短缺率為12.5%。 范杜拉縣是洛杉磯縣以北的傳統農業區，人口近90萬，包括奧克斯納市（Oxnard）和范杜拉市等城市，以及聖他克拉拉河（Santa Clara River）沿岸的農業城鎮。

在全國住房短缺最嚴重的地區排名中，排名第三的是內陸帝國（Inland Empire）地區，短缺率為10.7%，大約16萬841套住房。南加州洛杉磯縣和橙縣地區排名第14位，短缺率為7.1%，共33萬2275套房屋短缺。

報告分析，近十年來，全國前25個主要都會區的房屋供應量首次呈增加趨勢。 雖然從表面上來看，這對購房者和租客來說是個好消息，但實際情況卻並非如此。美國的住房危機一直在加深，這是由一個世紀以來的排他性住房政策造成的；與此同時，近十年來，劇烈的人口變化、歷史性經濟衰退和長期住房建設不足，也加速了危機的惡化。

在對房屋生產不足的研究中，Up for Growth檢視了2012年至2021年間，美國23個州、共計193個大都會地區的房屋建設情況。 Up for Growth將生產不足定義為總住房需求與供應量之間的差額。

資料來源／住房政策研究非營利組織Up for Growth 製表／記者...
資料來源／住房政策研究非營利組織Up for Growth 製表／記者趙健

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