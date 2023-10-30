安那罕大都會市場房價漲幅14.2% 全美第一

橙縣安那罕大都會市場的房價中位數年漲幅較去年同期上漲14.2%，居全國之首。（取材自Redfin）

儘管近一年多以來的升息政策導致房屋成交量銳減，但部分地區的房價 卻已開始回升。 地產網站Redfin日前發布的數據顯示，橙縣安那罕（Anaheim）大都會 市場的房價中位數較去年同期上漲了14.2%，位居全國之首。

根據Redfin的定義，橙縣安那罕大都會市場包括爾灣市（Irvine）、園林市（Garden Grove）和安那罕市。 該地區在經歷了聯准會升息初期引發的全國性房價下跌後，最近幾個月房價開始回升。 截止9月24日的前四周內，該地區以14.2%的漲幅成為全美房價中位數年漲幅最大的地區。

安那罕大都會地區也已成為加州房價最高的市場之一。 數據顯示，安那罕市如今的房價中位數為87萬5000美元，園林市的房價為84萬美元，而爾灣市的房價中位數已漲至140萬美元。

根據Redfin的分析，房價上漲的主要原因是新開發項目的增加。 在普安那公園（ Buena Park）、園林市等地，出現了大量小型重建項目，吸引了眾多新進購房者的關注。這些地方在過去幾十年一直沒有新房出現。

分析還指出，這裡的房價正在變得愈來愈難以負擔，特別是有很多在迪士尼園區工作的人也想在附近買房。 同時，市場上出現了更多的「現金買家」，讓買家之間的競爭變得越來越激烈。

與洛杉磯和橙縣其他社區一樣，安那罕大都會地區的房屋庫存也非常緊張。數據顯示，該地區的新掛牌房屋數量較去年同期下降約12%。

從全國範圍來看，房價中位數與去年同期相比上漲約3%，僅有6.5%的待售房屋同比價格下跌。 同時，與過去幾年同期市場情況相比，月度漲幅大幅上升。然而，由於房貸利率 持續居高不下，購屋者的每月供款創歷史新高，9月27日當日的房貸利率已達到20年來的最高點。