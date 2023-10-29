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談醫保降價？ 專家：保險公司恐不理會

記者金維多／洛杉磯報導
根據加州全保的要求，收入高低決定政府補貼的多少。（美聯社）
根據加州全保的要求，收入高低決定政府補貼的多少。（美聯社）

自動續費雖能省去民眾時間成本，但有時候收費會不知不覺被調漲價格，讓民眾後悔不已。而對於醫保的自動續保，有些民眾認為保險公司會抓住客戶心理上的依賴性而調高價格，但行業專家認為這不可能發生。

很多民眾或許在網路上看到一些案例，像車保或者話費等公司，在續保期間經常會產生費用上調。有些民眾推測這是因為自動續保，導致收費公司抓住客戶對其依賴性而漲價。有些客戶通過與公司代表談價，甚至以不降價就換公司要挾，迫使對方同意下調費用。

華興保險總裁張國興表示，新的一年隨著民眾年齡的上漲，保費上調是必然現象。醫療保險公司針對每一個人的不同情況有不同的報價，所謂一個蘿蔔一個坑，民眾想通過談價的方式聯繫保險公司，通常不會得到理會。而面對疫情和通貨膨脹等影響，明年的保費大幅上漲已經是民眾必須接受的事實。

天寧保險總裁張天寧則表示，根據加州全保的要求，收入高低決定政府補貼的多少，而保費的上漲對於中產階級的影響是最大的，如何最大可能降低自身報稅收入申請到更多的補貼是關鍵 ，民眾通常可以去開通個人退休金帳戶IRA等方式去降低年收入，這樣能幫助自己達到不同貧窮線的標準。

醫療保險 保費 退休金

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