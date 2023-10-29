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醫保漲價華人叫苦 業者：健保期開放後找性價比高產品

記者金維多／洛杉磯報導
張女士收到藍盾保險明年的保費計畫上漲超過70元，上漲幅度近3成。（圖：張女士提供）
張女士收到藍盾保險明年的保費計畫上漲超過70元，上漲幅度近3成。（圖：張女士提供）

面對通貨膨脹和醫護人員罷工潮，許多民眾對明年的醫療保險漲價已有預期，但近期保費漲價幅度還是讓不少南加華人叫苦，甚至公司行號的合作健康醫療保險計畫也是難以承擔，紛紛尋求性價比更高的方案。

本報之前報導過2024年度加州全保（Covered California）的保費相對今年平均上漲超6%，而對於投保沒有補貼的保險計畫的民眾來說保費上漲更高。南加不少華人收到了明年保費調整信件，原來300多元的保險計畫，有上漲超過100元的案例，換算漲幅3成。

家住聖蓋博的王女士表示，自己今年加入凱瑟（Kaiser）醫療保險，之前的保費計畫300多元，今年收到續保信件同檔位的計畫竟然漲價了100多元。張女士諮詢了保險經紀，希望更換便宜的保險。張女士今年剛拿到綠卡，保險經紀建議他去申請補助，這樣能省下不少保費。

華興保險總裁張國興表示，凱瑟醫療集團今年深陷勞資協議談判，挨罰了5000萬元，加之其7萬5000名醫護人員發起了美國健保史上最大規模罷工，明年保費的大幅上漲是可預見的。

另一位家住西柯汶納（West Covina）的張女士表示，自己多年來對藍盾（Blue Shield）保險青睞有加，但是明年的相同保險計畫保費要上漲超過70元。雖然明年該計畫自付額（Copay）都降低了不少，但相比保費的上調來說，這不是自己想要的，張女士準備調整她的保險計畫。

張國興表示，藍盾保險公司在加州多年來性價比相對比較高，市場佔有率也不錯。不過在疫情期間許多保險公司承擔了大量的政府醫療補貼，明年的保費上漲也相應會高許多。他解析，Health Net和藍十字（Blue Cross）明年的保險計畫或許更值得關注，在過去兩年他們對於醫療補貼相對較少，成功躲過了疫情的巨大影響，因此明年有機會提供更多的醫療網路醫生和價格優勢。而LA Care依舊是相對最便宜的保險公司，不過提供的醫療服務受限。

保險業者普遍建議，11月1日健保期開放後，最好考慮自身需求和醫療網路及醫生，找到適合自己性價比最高的保險計畫。

醫療保險 保費 加州

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