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賣車過戶沒完成發生肇逃事件 華生被坑關7天

記者張宏／洛杉磯報導
賣車過戶要小心，一定要填寫車主過戶更新信息給寄給DMV才能確認車子過戶完成。（圖：鄧洪提供）
賣車過戶要小心，一定要填寫車主過戶更新信息給寄給DMV才能確認車子過戶完成。（圖：鄧洪提供）

很多中國留學生回中國前，為拿現金會將車子轉售給一些華人租車行或車商，但有不良車商買車後不過戶，直接將車子出租，有人遭遇車禍，導致原車主留學生被通緝，華人小陳近期入關時被抓待在牢裡一周，才發現自己被坑慘。

留學生小陳五年前畢業回中國，走之前他把自己的本田Civic賣給一家華人租車公司，拿到2萬5000元現金，把過戶Pink紙（過戶憑證）撕給對方，以為就此完成過戶。結果他兩周前入境美國海關時直接被逮捕。

原來他賣掉的車子去年發生一起肇事逃逸車禍，受害者傷情嚴重，有目擊者拍到汽車車牌，警方根據車牌找到車主資料。而這輛車的車主依然是他，因為他當時不在美國，警方無法聯繫到他就發了通緝令，導致他再次入境時被捕。

受理此案的律師鄧洪表示，調查發現他賣車後，租車行沒有將車子過戶，小陳也沒有填寫車主過戶信息更新的表格寄給DMV證實車子已過戶。租車行用過戶時拷貝的小陳駕照信息繼續支付汽車保險，然後將車子租給別人，這輛車還有其他撞車紀錄。他們花很大力氣找到證據，證明案發時他並不在美國，此外他還留有賣車時的收據。但因為無心之失，讓他在牢裡待了一個多星期。

鄧洪表示，留學生賣車過戶失誤還有一個隱患，就是車行會冒用留學生去騙取保險理賠。他的客人華人小馬近日因涉嫌保險詐欺被抓，他被某車行雇傭，假冒十多個留學生的名義去和保險公司報保險理賠，結果被保險公司查出造假。一些車行因為競爭激烈，鋌而走險，利用已回中國的留學生未過戶的車子製造假車禍，並和修車行講好分一半理賠，然後找人去冒充該留學生去保險公司理賠。

但是，2013年以後生產的車子都有黑盒子，會記錄事故發生地點，如果發生車禍地點和申請保險理賠的地點不符就能判斷造假，小馬這次暴露主要是保險公司通過聲音辨認方法，鑑定出這十幾起學生理賠案都是小馬一個人。小馬現在涉嫌保險詐欺，通常要判兩年牢刑，他獲利不過2萬元，現在人財兩空。

鄧洪提醒說，賣車最好選擇正規車行，車子賣掉後要填寫DMV的過戶信息更改表格，現在可網上填寫，完成後會有確認信，確認過戶完成才算肯定車子與自己再無關係。同時賣車時，一些不良車行為省稅會填寫為禮物，這個將來如果被DMV查到也會有麻煩。

保險 中國留學生 租車

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