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Waymo南加上路 卡車司機工會憂失業上街頭抗議

記者朱敏梓、陳開、劉子為／綜合報導
Teamsters Local 399工會抗議Waymo試營運。（取材自Teamsters Local 399 X）
Teamsters Local 399工會抗議Waymo試營運。（取材自Teamsters Local 399 X）

無人駕駛計程車出現在洛杉磯地區，有民眾支持歡迎，也有反對者走上街頭抗議，洛杉磯市議會對無人駕駛計程車的安全性表示擔憂，擬推動限制Waymo無人駕駛計程車在洛市擴張。

Waymo無人駕駛計程車10月進駐南加聖塔蒙尼卡（Santa Monica），11月起前往世紀城（Century City），接著是西好萊塢、市中心、韓國城和洛杉磯市中心。

10月24日（周二），Waymo的反對者在谷歌位於威尼斯海灘（Venice Beach）的辦公室外抗議，Waymo隸屬於谷歌母公司Alphabet。卡車司機工會在聲明中表示，Waymo自動駕駛汽車的安全問題，一直存在。美國國家公路交通安全管理局報告稱，2021年Waymo自動駕駛系統事故，在所有自動駕駛汽車公司中位居前茅。卡車司機工會也擔憂無人駕駛車的普及，可能會造成大量司機失業。

10月25日，洛杉磯市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）呼籲加強對自動駕駛汽車的監督和監管，並表示洛杉磯街道不應成為該技術的試驗場。這位議員在市議會上提出動議，敦促州政府解決因無人駕駛而導致的公共安全問題，並限制Waymo無人駕駛計程車，在洛杉磯市擴張。

卡車司機聯盟成員格里斯沃爾德（Chris Griswold）說，自動駕駛汽車在舊金山的測試過程中，存在很多問題。他無法理解，為何這種不成熟的產品，要在洛杉磯街道上進行測試。他擔憂無人駕駛進入社區，可能是道路安全的嚴重威脅。

馬丁內斯發起的動議，在委員會審查後，將進行市議會投票，決定是否施行。

Waymo在聲明中說，入駐南加前，Waymo就與市政廳、急救人員和交通機構密切合作。Waymo目標是提供更便利的打車服務，讓道路變得更安全。基於Waymo與城市官員的溝通，相信可以共同努力做到這一點。

Teamsters Local 399工會抗議Waymo試營運。（取材自Team...
Teamsters Local 399工會抗議Waymo試營運。（取材自Teamsters Local 399 X）

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