頂配無人駕駛計程車價廉物美 接送位置仍不精準

世說新聞團隊試乘每輛價值約15萬元的Waymo。（世說新聞團隊／攝影）

Waymo公司推出的全天24小時運營的計程車，日前進駐南加 ，在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市區試行Waymo所用車輛，作為全美首家拿到專屬邀請碼的華文媒體，本報世說新聞團隊前往聖塔蒙尼卡，深度體驗這最新科技。

視頻來源／世說新聞團隊

由於世說新聞團隊拿到waymo公司的邀請碼，所以4次搭乘體驗，都由waymo公司報銷。從實際打車價格上來看，在4趟無人駕駛計程車旅程中跑最遠的一趟，是從星巴克 出發，前往威尼斯海灘，全程約3.9哩，價格是10.89元。作為參考，有人搭Uber普通車型同一段路程的價格是13.94元，還不計算小費，可以發現搭乘Waymo更優惠。

在車內拍攝的Waymo無人駕駛計程車駕駛位。（世說新聞團隊／攝影）

且Waymo的車型，基本與UberBLACK同等級，即高檔的尊榮優步專車，通常來說，同路程的UberBLACK價格要比普通Uber車型貴三倍；這樣算下來，Waymo可以說是「價廉物美」。

相同的路程，Waymo(左)比Uber要便宜。（世說新聞團隊／攝影）

世說新聞團隊共進行四次乘車體驗。在首次乘車過程中，選擇聖塔蒙尼卡海灘邊的主幹道，以一家旅館為起點。Waymo的APP操作十分簡單，只需要輸入起點和終點，鄰近的Waymo車輛便會自動開來接乘客。APP還有個性化攝像頭功能，可以選擇不同顏色和字母，顯示在Waymo車頂的攝像頭上，讓乘客很遠就能看到自己專屬的那輛Waymo計程車。

Waymo車內空間寬敞。（世說新聞團隊／攝影）

不到五分鐘，Waymo計程車便從遠處緩緩行駛而來，不過Waymo並沒有停在旅館正門口，而是停在附近十字路口拐角，需要走一段路才能夠上車。Waymo的車門，必須通過APP才能打開，防止其他人不小心上錯車的情況發生；上車後，Waymo會提醒系好副駕駛和後座的安全帶。

Waymo App搭車界面。（世說新聞團隊／攝影）

從Waymo內部空間來看，與有駕駛司機的計程車不同，Waymo主駕駛位後面的座位非常寬敞，車上有全景天窗，乘客可以車內屏幕上選擇音樂。Waymo自帶音樂是和電台合作，歌曲數量有限；但乘客可以通過下載google程序APP，來播放自己的音樂。

Waymo自動駕駛計程車與豪華車品牌捷豹（Jaguar）合作，因此整體內部空間和配置感都比一般出租車 舒適和寬敞。Waymo前CEO John Krafcik在接受德國刊物Manager Magazin採訪時曾表示，打造一輛Waymo無人駕駛計程車，費用和一輛中等配置的奔馳S級轎車差不多，大概在13萬到15萬之間；其中包括捷豹I-Pace車款的價格，及Waymo感測器和電腦的成本。

在十幾分鐘的車程中，整體體驗十分不錯，Waymo駕駛速度一直保持在35哩左右，起步和煞車比較平穩，遵守交規，會自動跟著前方的車並保持車距，在左轉時也會等待前方直行車輛都過完再進行轉彎。車載地圖訊息非常即時，連臨時放置的路障、道路信號標誌都會被顯示出來。在沒有司機的車上，聽著音樂，享受著寬敞舒適的空間，對於出租車來說，確實算是「高配置」。

Waymo地圖很先進，臨時擺放的路障也能檢測到。（世說新聞團隊／攝影）

儘管整體體驗不錯，但目前waymo仍有提升的空間，其中一點是接送位置無法精準設定，用戶需要步行到Waymo給出的上車地點，到目的地下車也有類似狀況。同時，因為接送地點是由系統設定，缺乏靈活性，Waymo偶爾會停在行車道上，導致後方堵車，有不耐煩的司機會按喇叭催促。