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南加汽油均價連降20天

記者楊青/洛杉磯報導
南加州自助服務汽油平均價格連續20天微降，但仍居全國最高位。洛縣普通汽油每加侖比全國均價高出2元。（記者楊青/攝影）
南加州自助服務汽油平均價格連續20天微降，但仍居全國最高位。洛縣普通汽油每加侖比全國均價高出2元。（記者楊青/攝影）

加州自助服務汽油平均價格連續20天微降，洛杉磯縣和橙縣的汽油均價本周末分別降至5.60元和5.40元，但仍居全國最高位，普通汽油每加侖比全國均價高出2元和1.8元以上。

根據全國汽車俱樂部AAA和石油價格數據，到21日，洛縣普通汽油均價連續22天下調，繼20日星期五每加侖下調3.5分之後，21日再下調3.6分，均價為5.595元。過去22天，整個洛杉磯縣的普通汽油平均價格總共下跌了72分。然而，油價連續下調仍未回落到上漲之前的價格。

過去一周，洛縣地區普通汽油均價下跌21.6分。目前的普通汽油均價比2022年同期下降27.7分。2022年10月5日，洛縣普通汽油均價創下每加侖6.494元的歷史記錄，不少地區87號汽油每加侖超過7元。

橙縣普通汽油均價到21日為止也連續出現22次下調，繼20日每加侖下調4.3分之後，21日均價再下調4.4分，每加侖為5.401元。AAA的記錄顯示，橙縣普通汽油均價在2022年10月5日創下6.459元的有史以來最高紀錄，目前的汽油價格比2022年同期下降35.2分。

南加州汽車俱樂部企業溝通經理Doug Shupe21日表示，目前南加州普通汽油均價仍比今年勞工節長周末高出約30分，比今年年初每加侖高1.50元以上。

AAA的統計數據顯示，全國普通汽油均價在過去33天內連續31次下跌，目前全國普通汽油每加侖為3.554元，比洛縣低2元10分，比橙縣低1元86分。

南加州自助服務汽油平均價格連續20天微降，但仍居全國最高位。洛縣普通汽油每加侖比...
南加州自助服務汽油平均價格連續20天微降，但仍居全國最高位。洛縣普通汽油每加侖比全國均價高出2元。（記者楊青/攝影）

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