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LAX本月旅客2天超過疫前 感恩節可望創紀錄

記者張宏/洛杉磯報導
10月初有兩天，LAX旅客人數首次超過2019年疫情前的旅客水準。（LAX提供）
10月初有兩天，LAX旅客人數首次超過2019年疫情前的旅客水準。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 19日宣布，LAX本月有兩天旅客人數首次超過2019年疫情前同期的旅客水準，機場國內和國際航班和運力逐步恢復到疫情前的水準。

美國運輸安全管理局(TSA) 9日在LAX對11萬1017名旅客進行安檢，人數約佔2019 年同日安檢旅客的103%。在10日星期二，TSA對9萬4686名旅客進行安檢，該數字是2019同一天安檢旅客總數的100% 以上（9萬4211人 vs. 9萬4686人）。 10月1日至16日期間，機場共計接待331萬7276名旅客，而2019年同期旅客人數是350萬9522，目前已恢復94.5%。

洛杉磯世界機場臨時執行長Bea Hsu表示，能夠超越疫情前的客運量，這是洛杉磯世界機場員工、客人和機場合作夥伴一起完成的結果。過去幾年，機場一直致力於增強韌性，為全面復甦奠定基礎。秋季旅行已達到2019年來的最高水平，即將進入感恩節和冬季假期，LAX期待著更多創紀錄的日子。

LAX的國內和國際空中交通狀況也持續改善。LAX飛往墨西哥、中美洲和南美洲的航班已全面恢復，預計今年冬季，飛往歐洲航班將恢復到疫情前的水平。目前LAX航班可用座位數為疫情前的88%，但由於出行需求旺盛和客座率增加，機場已實現100%的旅客恢復。

LAX飛往85個美國國內目的地（2019年為93個國內目的地）和75個國際目的地（2019年為83個國際目的地）。

LAX 疫情 洛杉磯國際機場

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