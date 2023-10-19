洛縣房價中位數 首度破90萬

由於聯準會提高抵押貸款利率以幫助對抗通貨膨脹，美國房地產市場的房屋銷售正在放緩。（Getty Images）

根據加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors，簡稱CAR）最新公佈的數據，洛杉磯縣單戶住宅的房價 中位數有史以來首次超過90萬元，創歷史紀錄。

銷售數據顯示，從8月到9月底，洛縣的房價中位數上漲了3.7%，從88萬2020元上漲至91萬4640元。 這與全州中位數逐月小幅下跌的趨勢相反。 根據CAR的數據，上個月加州的平均房價中位數為 84萬3340元，低於8月的85萬9800元。

不過房價漲卻不代表市場熱絡，因為高利率 和高房價雙高衝擊，房屋銷售也持續下滑，這在很大程度上是由於抵押貸款利率過高。CAR表示，9月加州現有單戶住宅銷量下降5.4%，年減21.5%，這也是銷售額連續第四個月下降。

CAR高級副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine 表示：「隨著抵押貸款利率飆升至二十多年來未見的新高，房屋銷售正在接受考驗，並且可能在未來幾個月保持不溫不火的狀態。由於聯準會計劃在更長時間內維持較高利率，借貸成本將保持在高位，並且短期內可能不會大幅下降。」

根據政府支持的貸款機構房地美（Freddie Mac）的數據，截至10月18日，30年期固定利率抵押貸款平均利率為 7.57%，比兩年前高出四個百分點多。甚至有部分房貸利率超過8%，創2000年來首次。

CAR表示，現在現金買房的買家可能佔據一些優勢。CAR總裁 Jennifer Branchini 表示：「因為房屋的銷售時間越來越長，越來越多的賣家做出讓步，高於要價的房屋數量持續減少，而且可供選擇的房屋也越來越多。」

加州所有主要地區9月份房屋銷量較去年同期均有所減少。從整個州來看，舊金山灣區（S.F. Bay Area）仍然是該州最昂貴的地區，房價中位數為130萬元。