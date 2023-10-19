遭劫店家：裝安全門和監控系統

華埠搶劫案事發地。（記者朱敏梓/攝影）

遭搶的Angies Boutique菸草精品店店主John Nguyen表示，桑頓搶走了店內櫥窗中兩件限量款藝術品，價值5000元。John補充，最重要的是店員現在沒事就好。被毆打的受傷老婦Huynh女士也現身說明會，看起來已無大礙，Angies Boutique也在正常營業中。

事發後店內加強了安全措施，不僅安裝了安全監控攝像頭，還在門口安裝了感應門鈴，顧客無法直接推門而入，而是需要在感應後才能夠進入店內，這讓店員可以核實檢查進店的顧客情況。

John Nguyen說，他建議其他商家，如果可以也安裝安全門和安全監控，這樣能夠保證店內的安全。他說：「我們這裡的地方檢察官對待犯罪的態度是如此軟弱，所以我們必須做這些事情，需要保持大門敞開，讓顧客可以進來，但現在更加艱難，我們必須對入店的顧客進行檢查，確保不會讓竊賊和搶犯來這裡奪走店內的物品。」

9月14日中午，洛杉磯華埠 北百老匯 大街（North Broadway）800街區的一間Angies Boutique菸草精品店內發生了一起搶劫案，商家不僅被搶走價值5000元的藝術品，店員還被嫌犯毆打，血流不止。