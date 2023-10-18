企業招聘漸棄大學文憑 不讓失控就學成本阻礙職涯

愈來愈多美國企業取消「需有大學學位」招聘要求。（Getty Images）

隨著大學成本失控，許多學生背負高額學貸，愈來愈多美國企業取消「需有大學學位」招聘要求，美國就業 市場因此邁向更多元、更廣泛趨勢，不再強調大學四年文憑的價值。

FOX 26電視台報導，一些知名企業如沃爾瑪 （Walmart）、IBM、顧問公司埃森哲（Accenture）、美國銀行（BOA）和谷歌（Google）等公司，已宣布計畫減少需要大學學位的工作崗位數量。

沃爾瑪取消數百個崗位的大學學位要求，誓言要消除阻礙職業發展「不必要障礙」。該公司還宣布，若應聘者能證明他們已根據不同的經驗獲得必要技能，就不再要求大學學位。

創投家、「Paper Belt on Fire」一書作者吉伯森（Michael Gibson）是美國高等教育 體系替代方案支持者，他認為這一趨勢充滿希望，特別是考慮到美國大學生債務高達1兆6000億。「我認為這阻礙許多人的熱情和夢想」他說，「這就是為什麼我們看到這場取消債務的政治鬥爭。但最令人惱火的是，每個人都在關注那些被收學費的貧困學生，但沒人指責大學本身教授毫無價值的東西，或不提供學生們某種職業建議。」

根據燃燒玻璃研究院（Burning Glass Institute）報告，2017年至2019年間，46%「中等技能職業」和31%「高技能職業」的大學學位要求有所下降，這可能對雇主如何尋找人才，並替這兩種職業提供機會產生重大影響。事實上，三分之一的美國人沒受過大學教育。該報告預測，此舉可能在未來五年內，替沒有大學學位者創造140萬個就業機會。

政府機構上，根據布魯金斯學會（Brookings Institute），全國許多州取消政府職位學位要求，維吉尼亞州在6月成為第13個取消此類要求的州。

近年來大學學位成本飆升，數百萬美國人背負成千上萬元債務，促使企業轉向所謂「基於技能的招募」。企業家詹金（Ted Jenkin）說，良好的成功紀錄和現實世界的經驗，是當今商業社會重點。他說，雖然許多人努力爭取大學學位，但他寧可雇用能夠證明自己可靠、能成功完成工作者。

擁有20年領導數十億元企業團隊的技術高管貝萊爾（ Marva Bailer）說，公司如今透過訓練營、學徒和基於技能的學習計畫投資人才，吸引失業或學非所用的成年人。

她還提及沃爾瑪和其他「財星」100強（Fortune 100）公司使用的美國企業訓練平台計畫Guild Education，該計畫允許企業預先與潛在員工互動。她透露，此類措施正「重寫過時的」職位範疇和薪資範疇，此一舉措也使薪資增長60%，首次工作的年薪高達8萬5000元。