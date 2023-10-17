加州風暴區各縣 報稅再延至11/16截止

國稅局將加州55縣的2022年報稅截止日期進一步延至11月16日，這些縣屬於聯邦緊急事務管理局災害申報範圍。(Getty Images)

美國國稅局 16日宣布，將大多數加州 納稅人的納稅截止日期進一步推遲至2023年11月16日。 此前，受去年冬季災害影響，國稅局已將正常的春季納稅截止日期推遲至10月16日。

加州的大多數個人和企業現必須在11月16日前提交2022年報稅表 並繳納任何應繳稅款。 加州58個縣中，除拉森縣（ Lassen）、莫多克縣（Modoc）和沙斯達縣（ Shasta）外，其餘55個縣均符合延期資格。

國稅局通常會為聯邦緊急事務管理局(FEMA)指定的受災地區提供幫助，包括推遲報稅和付款截止日期。 只要納稅人的地址位於災區，就可自動獲得額外報稅時間，無需另行申請。詳情可在IRS.gov上查詢。

符合11月16日截止期的稅表和應繳稅款包括：

•通常於4月18日到期的2022年個人所得稅申報表及稅款；

•符合資格的納稅人向IRA和健康儲蓄帳戶的2022年繳款；

•通常於4月18日、6月15日及9月15日到期的季度預估稅款；

•通常於3月15日到期的2022年合夥企業及S公司申報表；

•通常於4月18日到期的2022年企業和信託所得稅申報表和付款；

•通常於5月1日、7月31日和10月31日到期的季度薪資和消費稅申報表；

•通常於5月15日到期的免稅組織提交的2022年申報表。

受災區納稅人需要做什麼？

國稅局會自動向任何位於災區地址的納稅人提供備案和罰款寬減，納稅人無需聯繫國稅局。

值得注意的是，有些納稅人因在提交稅表後搬入災區，國稅局記錄中可能沒他們位於災區的地址。 在這種特殊情況下，受影響的納稅人可能會收到美國國稅局針對延期提交的逾期申報或逾期付款罰款通知。 納稅人應撥打通知上的電話以獲得處罰減免。

此外，居住在災區外且有資格獲得寬減的納稅人，需致電866-562-5227聯繫國稅局，包括隸屬於政府或慈善組織的協助救援活動工作人員。

還有哪些額外的稅收寬減？

1. 位於災區中的個人和企業，若遭受未投保或未報銷的災害相關損失，可在損失發生當年的稅表（即明年提交的2023年稅表）或上一年稅表（2022年稅表）中提出索賠。 納稅人可在受災年度稅表到期日後至多六個月（不考慮延期時間）進行選擇。

2. 合格的救災款通常不計入總收入。 這意味著受影響的納稅人可以從其總收入中剔除從政府機構收到的用於合理和必要個人、家庭、生活或喪葬費用，以及用於修繕或復原其房屋，或用於修繕或修復其房屋的費用。

3. 參與退休計畫或個人退休安排（IRA）的受影響納稅人可能可以獲得額外減免。例如，納稅人可能有資格獲得特殊災難金分配，無需繳納額外的10%提前分配稅，並允許納稅人將收入分攤到三年內。